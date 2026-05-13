Fai Cremona, visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona 23 maggio

Sabato 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la Delegazione FAI di Cremona organizza tre visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona. Si tratta di un’iniziativa che consentirà al pubblico di accedere eccezionalmente ad alcuni ambienti del palazzo, come la corte interna e lo scalone di accesso al piano nobile, e di passeggiare nell’ampio spazio verde della dimora, alla scoperta di alcune essenze caratteristiche e della biodiversità del luogo.

Le visite, della durata di 45 minuti circa, si terranno alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17. L’evento è aperto a tutti ma per poter partecipare è necessario prenotare cliccando al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-brolo-di-palazzo-vergani-bellini-a-cremona-54902/

Il contributo di partecipazione è di € 3,00 e sarà interamente destinato alle attività istituzionali della Delegazione FAI di Cremona.

Il ritrovo è all’ingresso del palazzo (corso XX Settembre n° 39 – Cremona).

Per informazioni scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

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