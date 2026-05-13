Fai Cremona, visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona 23 maggio
L'evento in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità
Sabato 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la Delegazione FAI di Cremona organizza tre visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona. Si tratta di un’iniziativa che consentirà al pubblico di accedere eccezionalmente ad alcuni ambienti del palazzo, come la corte interna e lo scalone di accesso al piano nobile, e di passeggiare nell’ampio spazio verde della dimora, alla scoperta di alcune essenze caratteristiche e della biodiversità del luogo.
Le visite, della durata di 45 minuti circa, si terranno alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17. L’evento è aperto a tutti ma per poter partecipare è necessario prenotare cliccando al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-brolo-di-palazzo-vergani-bellini-a-cremona-54902/
Il contributo di partecipazione è di € 3,00 e sarà interamente destinato alle attività istituzionali della Delegazione FAI di Cremona.
Il ritrovo è all’ingresso del palazzo (corso XX Settembre n° 39 – Cremona).
Per informazioni scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it