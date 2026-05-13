Ultime News

13 Mag 2026 Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni
13 Mag 2026 Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona
13 Mag 2026 La voce duttile ed espressiva di Veronica Swift per CremonaJazz, applausi in Auditorium
13 Mag 2026 Cremona, centinaia di adesioni provinciali alla Giornata della Legalità
13 Mag 2026 900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito
Cronaca

Fai Cremona, visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona 23 maggio

L'evento in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità

Foto Davide Bruneri
Fill-1

Sabato 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la Delegazione FAI di Cremona organizza tre visite al brolo di Palazzo Bellini a Cremona. Si tratta di un’iniziativa che consentirà al pubblico di accedere eccezionalmente ad alcuni ambienti del palazzo, come la corte interna e lo scalone di accesso al piano nobile, e di passeggiare nell’ampio spazio verde della dimora, alla scoperta di alcune essenze caratteristiche e della biodiversità del luogo.

 

Le visite, della durata di 45 minuti circa, si terranno alle ore 15, alle ore 16 e alle ore 17. L’evento è aperto a tutti ma per poter partecipare è necessario prenotare cliccando al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-brolo-di-palazzo-vergani-bellini-a-cremona-54902/

 

Il contributo di partecipazione è di € 3,00 e sarà interamente destinato alle attività istituzionali della Delegazione FAI di Cremona.

 

Il ritrovo è all’ingresso del palazzo (corso XX Settembre n° 39 – Cremona).

Per informazioni scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...