Forus Open Week, corsi gratuiti anche a Cremona

Durante la Forus Open Week sarà possibile partecipare gratuitamente ai corsi, vivere gli spazi recentemente rinnovati e incontrare lo staff del centro sportivo Forus di Cremona, pronto ad accogliere chiunque voglia provarne i servizi. Presso la sede di Piazza Atleti Azzurri d’Italia si potranno seguire lezioni gratuite selezionate tra le attività di fitness e acquatiche proposte da Forus per tutti i livelli e tutte le età, in un ambiente accogliente e funzionale e con il supporto di professionisti qualificati.

La struttura include una nuova area fitness di 1.000 metri quadrati, attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione, oltre a tre sale corsi per le attività di gruppo, una sala bike per il cycling indoor e una piscina per il nuoto libero e le attività in acqua.

Forus è un gruppo internazionale attivo dal 2010 nella gestione di impianti sportivi e ricreativi, con l’obiettivo di trasformare ogni struttura in un punto di riferimento per la comunità e promuovere il benessere delle persone. Accanto alla gestione quotidiana dei centri, il Gruppo investe nella riqualificazione delle strutture e nello sviluppo di progetti dedicati, con un’attenzione costante alla qualità del servizio e all’esperienza delle persone. Presente in Italia dal 2020, Forus propone un modello di centro sportivo moderno, integrato e orientato alla famiglia, con spazi multifunzionali e un’offerta completa che unisce attività in palestra e in piscina. Oggi Forus conta 72 centri in tre Paesi (Italia, Spagna e Portogallo), oltre 3.000 dipendenti e più di 250.000 abbonati.