Ultime News

13 Mag 2026 Alla Casa di Cura “San Camillo” la nuova chirurgia urologica ad alta specializzazione
13 Mag 2026 L'economista Tito Boeri a Cremona per gli 80 anni dell'associazione professionisti
13 Mag 2026 Botte e umiliazioni ad un detenuto: sei agenti sotto accusa per abuso di autorità
13 Mag 2026 Campagne e Cascine 2026: tra motori d’epoca e paesaggi cremonesi, sabato la gara
13 Mag 2026 Ripulite le scale del sottopasso di via Giuseppina. E i Limpiadores citano Longanesi
Nazionali

Giro d’Italia, ad Arrieta la quinta tappa. Eulalio nuova maglia rosa

(Adnkronos) –
Igor Arrieta vince la quinta tappa del Giro d’Italia oggi, mercoledì 13 maggio. Lo spagnolo dell’Uae team Emirates Xrg trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km, imponendosi in una volata a due sul compagno di fuga, il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), staccato di due secondi. Terzo a 51″ l’uruguayano Guillermo Thomas Silva (Astana). Eulaio veste la maglia rosa di leader della classifica generale dove guida con 2’51” su Arrieta. 

Domani sesta frazione per velocisti, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli dopo 141 km. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...