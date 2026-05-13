In casa cinque chili di droga. In aula il 22enne arrestato: "Sono dispiaciuto"

Arresto convalidato per il 22enne italiano residente a Cremona arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa aveva oltre cinque chili di droga.

Oggi il giovane, assistito dall’avvocato Mauro Stombelli, è stato processato per direttissima. Davanti al giudice, il 22enne si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. Per il ragazzo, il pm aveva chiesto i domiciliari, ma il magistrato ha accolto la richiesta della difesa, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. “Il mio assistito è giovane e incensurato“, ha spiegato il legale. “E in più ha un lavoro. Tutte cose che evidentemente hanno influito sulla decisione di una misura meno afflittiva”. L’avvocato ha poi chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 9 settembre.

Tutto è nato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura. Erano stati fermati in due: un 21enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e un minorenne romeno incensurato. Durante la perquisizione personale erano stati trovati circa 35 grammi di cocaina già suddivisa in piccole dosi pronte per essere cedute, mentre il minorenne era in possesso di un coltello a serramanico e di 250 euro in contanti.

Per entrambi è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, mentre il giovane rumeno è finito nei guai anche per il possesso dell’arma da taglio.

Gli investigatori, al termine delle indagini, hanno ritenuto il 22enne poi arrestato il fornitore della droga appena acquistata dai due giovani. All’interno del suo appartamento sono stati trovati e sequestrati circa 5 chili e mezzo di hashish suddivisi in 54 panetti, oltre a 28 grammi di marijuana e 13 grammi di cocaina. Recuperati anche 820 euro in contanti, sette bilancini di precisione, sei telefoni cellulari e diverso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga.

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