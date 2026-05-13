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Cultura e spettacoli

Museo diffuso Anelli, entra nel progetto anche il pianoforte della Società Filodrammatica

di Federica Priori

Presentato a Cremona il pianoforte Anelli custodito alla Società Filodrammatica Cremonese, che entra a far parte del Museo diffuso Anelli a cura di Fabio Perrone

Il servizio di Federica Priori
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Prospera a Cremona il Museo diffuso Anelli, progetto promosso dal perito di strumenti musicali Fabio Perrone che dal 2018 a oggi conta 20 pianoforti sul territorio con la collaborazione di diverse istituzioni.

L’ultimo aggiunto è quello custodito dalla Società Filodrammatica Cremonese, pianoforte modello XIII matricola 2508 costruito nel 1923, presentato alla cittadinanza con un evento in sala conferenze per conoscerne le peculiarità e ascoltarne il suono.

La Società Filodrammatica intende dare nuovo impulso alle attività culturali, valorizzando in particolare i giovani come già aveva annunciato il Consiglio eletto lo scorso anno.

In tale quadro si inserisce il breve concerto tenuto dagli allievi del Conservatorio Monteverdi nel corso della presentazione, tappa di un percorso più articolato che coinvolge anche gli altri strumenti Anelli del Museo.

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