Nova a Costa Sant’Abram il 16 maggio: fase di ascolto per lavorare al programma

Sabato 16 maggio, dalle 10.00 alle 17.00, a Costa Sant’Abramo in Via Castelleone, 62, il Movimento Cinque Stelle aprirà uno spazio di confronto aperto a tutti per costruire le proposte e il programma da portare all’interno della coalizione progressista, in vista delle prossime elezioni politiche. La domanda che animerà la discussione di ogni incontro è: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare la vita delle italiane e degli italiani?”

Una domanda alla quale risponde il Coordinatore regionale lombardo, Dario Violi (M5s): “Dopo quattro anni e zero riforme, del governo ricordiamo i decreti contro i rave party. Nel frattempo, la produzione industriale è in calo da tre anni, i costi per la spesa e per le bollette aumentano, mentre il potere d’acquisto delle famiglie cala, la percezione di insicurezza è ai massimi e la sanità pubblica abbandonata. Io credo siano queste le risposte che il prossimo governo dovrà dare nell’immediato. Nova però è uno spazio pensato e costruito per i cittadini. Un grande momento collettivo per ascoltare idee, bisogni e visioni diverse da quelle che siamo abituati ad ascoltare, sulla base delle quali confrontarsi e costruire insieme il prossimo programma di governo progressista. Motivo per cui abbiamo lavorato affinché questi spazi fossero il più aperti possibile, per coinvolgere soprattutto chi è esterno al nostro mondo, chi non ci vota e chi negli ultimi anni, non sentendosi rappresentato, ha smesso di partecipare. La Lombardia è la regione che nel prossimo fine settimana aprirà il maggior numero di spazi di confronto: dieci. A dimostrazione di come, al contrario di quanto si voglia far credere, il Movimento Cinque Stelle è attivo sui territori lombardi, ma soprattutto attento alle istanze e ai bisogni di questa regione. Ringrazio per questo tutti i coordinatori provinciali e i gruppi territoriali, il cui lavoro ha reso possibile la realizzazione di questo enorme esercizio di democrazia partecipata”.

I contributi raccolti all’interno dei cento tavoli di confronto saranno sintetizzati ed elaborati, quindi presentati ufficialmente in un evento pubblico aperto a tutte le cittadine e i cittadini. L’assemblea del Movimento 5 Stelle voterà per confermare i punti emersi dal processo partecipativo, chiudendo il cerchio: dalla voce delle persone al programma di governo.

“Il percorso di Nova si chiuderà all’inizio del prossimo autunno con un grande evento a Milano” annuncia Violi “abbiamo scelto Milano e la Lombardia, per presentare quello che sarà il nostro programma, perché questa città e questa regione sono la finestra del Paese sul futuro, di conseguenza, quale posto migliore per presentare la visione di futuro della nostra comunità”.

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