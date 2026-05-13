Oleificio Zucchi: un percorso fieristico per la storica azienda cremonese

Oleificio Zucchi, azienda olearia con oltre due secoli di storia, mostra le sue diverse anime attraverso la presenza ad alcuni dei più importanti appuntamenti fieristici della scena internazionale, rafforzando il proprio posizionamento nei diversi canali del mercato oleario.

L’ 8 maggio l’azienda ha partecipato a CEMI Milano (Commodities Exchange Milan), in occasione della quinta edizione dell’evento B2B dedicato al mondo delle agrocommodity in Italia. Un’occasione unica di incontro per operatori, industrie di trasformazione e stakeholder della filiera, che si pone l’obiettivo di favorire il dialogo, creare nuove opportunità di business e approfondire le dinamiche di mercato. Questo evento ha visto protagonista una delle due aree di business dello storico Oleificio, la Divisione Bulk, che produce e fornisce oli da semi e oliva destinati a tutte i principali operatori dell’industria agroalimentare che li utilizzano in numerose preparazioni. Durante CEMI Milano l’azienda ha dedicato particolare attenzione alla sostenibilità e alle innovazioni nel mercato dell’olio, valorizzando la trasparenza e l’alta qualità dei suoi prodotti.

Dal 14 al 17 maggio, l’azienda presenzierà a Linkontro NielsenIQ a Santa Margherita di Pula, uno degli appuntamenti più importanti del settore del Largo Consumo (GDO/Retail) in Italia. L’appuntamento storico di NielsenIQ, giunto alla sua 41esima edizione, è dedicato al networking della comunità del Largo Consumo, che si riunisce per sottolineare l’importanza della relazione e dello scambio di idee tra le aziende e i protagonisti più qualificati del settore. Oleificio Zucchi darà risalto a Zucchi Fritto Libero!, l’innovativo olio per friggere che, grazie alla sua formulazione a base di olio di semi di girasole altoleico con antiossidanti, riduce del 50% l’odore di frittura rispetto agli oli di girasole standard, garantendo una croccantezza impeccabile e un’esaltazione naturale dei sapori. La referenza sarà protagonista durante i pranzi della manifestazione al Ristorante Pineta con una postazione personalizzata e verrà utilizzata per la frittura di alcune golose preparazioni gastronomiche. Oleificio Zucchi porterà inoltre l’olio Evo 100% Italiano Zucchi e l’Evo 100% italiano Sostenibile Zucchi, il primo prodotto agroalimentare ad essere stato certificato Made Green in Italy dal MASE.

Il percorso fieristico del mese di maggio proseguirà ad Amsterdam, dove il 19 e il 20 maggio lo storico oleificio cremonese prenderà parte al PLMA – World of Private Label, una delle più rilevanti fiere dedicate alle Private Label in Europa, confermando la propria vocazione per la Marca Privata a livello europeo e globale. L’azienda, che vanta un’esperienza storicamente consolidata nel settore PL, parteciperà a questo evento immancabile per continuare a crescere in ambito MDD, condividendo con il pubblico presente la propria cultura dell’olio, improntata all’eccellenza del Made in Italy e alla sostenibilità. L’appuntamento è presso il Padiglione Italia – Hall 1 – Stans 1.F50 del RAI Amsterdam Convention Centre.

Si è recentemente conclusa la missione dell’azienda al Singapore FHA-Food & Beverage Asia 2026, l’esposizione internazionale della ristorazione e il principale evento commerciale asiatico che dal 21 al 24 aprile ha riunito i principali operatori dei settori F&B e Ho.Re.Ca. in un unico grande evento. Oleificio Zucchi ha partecipato a questa fiera con l’obbiettivo di espandere il proprio brand e la propria presenza nei territori del Far East ed Oceania nei quali l’interesse per i prodotti oleari è crescente, così come l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti importati. È stata una vantaggiosa occasione per presentare la gamma di oli Zucchi dedicati al mercato estero e conquistare sempre più le nuove aree di sviluppo che da tempo osservano la cucina italiana con grande interesse. È stato presentato al pubblico il principale prodotto di riferimento per il canale Ho.Re.Ca: Zucchi Fritturista – parte della linea Zucchi Professional – l’olio di semi di girasole altoleico studiato per la frittura professionale, punto di riferimento per chi cerca massima resa e minori sprechi. La sua speciale formulazione con estratti naturali garantisce una maggiore resistenza all’ossidazione, incrementando del 25% i cicli di frittura rispetto agli oli di girasole standard.

La partecipazione a fiere di diversa natura rappresenta per Oleificio Zucchi un’opportunità concreta per condividere novità, know-how, storia, innovazione e impegno con i mercati e gli stakeholder con cui collabora.

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