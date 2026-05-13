"Osare la fiducia": presentato il progetto per un'autonomia possibile

“Osare la fiducia” è la sfida di CondiVivere, raccolta fondi in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presentata oggi presso la Fondazione La Pace di Cremona.

Obiettivo 30mila euro per formare volontari e caregiver all’autonomia delle persone con disabilità e per le persone più fragili acquisire sempre più competenza per la vita indipendente.

Una presentazione del progetto che ha visto diverse testimonianze. Giorgio Cabrini, volontario di CondiVivere e dipendente Intesa Sanpaolo, racconta l’impegno diretto sul campo e For Funding, la piattaforma online di raccolta fondi che la banca dedica alle organizzazioni non governative e alle associazioni non profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di solidarietà sociale.

Per i ragazzi questa raccolta fondi rappresenta una grande opportunità, così come per chi si prende cura di un parente fragile per guardare con speranza a un futuro in cui l’autonomia diventa una realtà solida.

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