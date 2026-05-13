Ultime News

13 Mag 2026 Si annuncia un luglio difficile per chi viaggia in treno: Poli interroga il Consiglio
13 Mag 2026 Partecipazione e comunità più coese: a Cavatigozzi riunione del Tavolo di Quartiere
13 Mag 2026 "Osare la fiducia": presentato il progetto per un'autonomia possibile
13 Mag 2026 Nova a Costa Sant’Abram il 16 maggio: fase di ascolto per lavorare al programma
13 Mag 2026 Tangenziali, a che punto siamo? Casalmaggiore, Dovera e Crema in attesa di risposte
Cronaca

"Osare la fiducia": presentato il progetto per un'autonomia possibile

di Eleonora Busi

Attraverso il sostegno della piattaforma For Founding di Intesa Sanpaolo, il progetto presentato alla fondazione La Pace punta a raccogliere 30mila euro per costruire una rete di competenze per i caregiver e le persone con disabilità

Il servizio di CR1
Fill-1

“Osare la fiducia” è la sfida di CondiVivere, raccolta fondi in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presentata oggi presso la Fondazione La Pace di Cremona.

Obiettivo 30mila euro per formare volontari e caregiver all’autonomia delle persone con disabilità e per le persone più fragili acquisire sempre più competenza per la vita indipendente.

Una presentazione del progetto che ha visto diverse testimonianze. Giorgio Cabrini, volontario di CondiVivere e dipendente Intesa Sanpaolo, racconta l’impegno diretto sul campo e For Funding, la piattaforma online di raccolta fondi che la banca dedica alle organizzazioni non governative e alle associazioni non profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di solidarietà sociale.

Per i ragazzi questa raccolta fondi rappresenta una grande opportunità, così come per chi si prende cura di un parente fragile per guardare con speranza a un futuro in cui l’autonomia diventa una realtà solida.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...