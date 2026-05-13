Pandino in lutto per la morte della consigliera, insegnante e mamma Erica Zaneboni: aveva 32 anni

La comunità di Pandino è stata colpita da un grave lutto per la scomparsa di Erica Zaneboni, consigliera comunale, insegnante, moglie e giovane madre. Aveva 32 anni. A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale attraverso un messaggio pubblicato sui social, parole cariche di dolore che raccontano lo sgomento di un intero paese davanti a una perdita devastante.

“Una notizia che lascia senza parole e che colpisce nel profondo tutti noi”, scrive il Comune, ricordando come Erica Zaneboni fosse una figura conosciuta e apprezzata non solo per il suo impegno istituzionale, ma anche per il legame umano costruito negli anni con la comunità.

Nel messaggio diffuso dall’Amministrazione viene sottolineato come, davanti a una tragedia simile, vengano meno divisioni e appartenenze: “In questo momento di dolore incalcolabile, non esistono appartenenze politiche o ruoli istituzionali: esiste soltanto il lutto di un intero paese”.

Parole che fotografano il clima di commozione che in queste ore attraversa Pandino. Il Comune ha voluto stringersi “con sincero affetto al marito, al suo bambino, alla famiglia e a tutte le persone che oggi piangono una perdita così ingiusta e devastante”. Il messaggio si conclude con poche parole, semplici ma cariche di significato: “Ci sono dolori che non si riescono a spiegare. E questo è uno di quelli. Ciao Erica”.

© Riproduzione riservata