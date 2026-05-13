Partecipazione e comunità più coese: a Cavatigozzi riunione del Tavolo di Quartiere

Confronto partecipato tra numerose realtà territoriali al Tavolo di quartiere dedicato al Quartiere 3 – Cavatigozzi, svoltosi nel tardo pomeriggio di martedì 12 maggio nella sede della Cooperativa Sociale Agropolis e promosso dal Servizio Quartieri e Reti di Comunità del Comune di Cremona. Un momento di ascolto, confronto e costruzione di proposte per il territorio, con l’obiettivo di costruire comunità più coese, inclusive e partecipative.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi portatori di interesse, realtà associative, imprese, Comitato di Quartiere, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e altri soggetti impegnati quotidianamente nella vita della comunità locale.

Nel corso della riunione sono emersi diversi temi ritenuti prioritari dai partecipanti: la valorizzazione dei momenti e dei luoghi di aggregazione, il rafforzamento delle opportunità sociali e culturali nel quartiere, nonché il mantenimento dei servizi di prossimità, con un focus sulla scuola primaria.

Particolare attenzione anche alla necessità di rafforzare le reti tra associazioni, cittadini e istituzioni, promuovendo iniziative condivise capaci di generare coesione sociale, partecipazione e senso di appartenenza. In questo senso, il Tavolo ha rappresentato non soltanto un momento di ascolto delle criticità, ma anche un’occasione concreta per valorizzare idee, disponibilità e progettualità che nascono dal basso.

“La forza dei Tavoli di Quartiere sta proprio nella loro capacità di diventare luoghi reali di comunità, di ascolto e di confronto tra cittadini, associazioni e istituzioni. Non sono semplicemente momenti di discussione, ma momenti per costruire opportunità per il quartiere, per i residenti e per tutta la comunità. Opportunità di partecipazione, di relazione, di attivazione sociale e di crescita condivisa. Crediamo fortemente che valorizzare le energie presenti nei quartieri significhi rafforzare il senso di appartenenza e contribuire a costruire una città sempre più inclusiva, attenta e partecipata” – dichiara al riguardo la vicesindaca con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità Francesca Romagnoli – “Ringrazio i rappresentanti di tutte le realtà che hanno preso parte all’incontro, contribuendo con proposte, idee e disponibilità al percorso di costruzione condivisa di opportunità per il quartiere. Un ringraziamento anche alla Cooperativa Sociale Agropolis per l’ospitalità e per il ruolo che quotidianamente svolge come autentico luogo di comunità, punto di riferimento territoriale capace di favorire relazioni, inclusione e partecipazione”.

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