Ultime News

13 Mag 2026 Nova a Costa Sant’Abram il 16 maggio: fase di ascolto per lavorare al programma
13 Mag 2026 Tangenziali, a che punto siamo? Casalmaggiore, Dovera e Crema in attesa di risposte
13 Mag 2026 Distinguished Gentleman’s ride in scena a Cremona domenica 17
13 Mag 2026 Reggio Emilia abbraccia Kate Middleton in visita alla scuola-modello
13 Mag 2026 A bordo della MV Hondius, nave "dell'Hantavirus": la storia del cremonese Guido Garavelli
Cronaca

Reggio Emilia abbraccia Kate Middleton in visita alla scuola-modello

La principessa di Galles accolta con affetto: il viaggio per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, l’approccio pedagogico per le scuole d’infanzia diventato un modello nel mondo

Fill-1

Leggi anche:

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, una città molto legata a Cremona. Sia per il tema dell’infanzia che molto concretamente anche per quello logistico e di trasporti.

Grande entusiasmo in piazza Prampolini a Reggio Emilia per l’arrivo della principessa che ha trasformato il cuore della città in un piccolo angolo di Londra: smartphone alzati per immortalare il momento, cori di benvenuto e tanta curiosità da parte di cittadini e turisti hanno accompagnato l’arrivo della futura regina d’Inghilterra.

Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un raffinato tailleur azzurro chiaro firmato Edeline Lee. Un colore non a caso quello scelto dalla principessa, un omaggio al mondo dell’infanzia, ma anche l’azzurro dell’Italia.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...