Cronaca
Reggio Emilia abbraccia Kate Middleton in visita alla scuola-modello
La principessa di Galles accolta con affetto: il viaggio per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, l’approccio pedagogico per le scuole d’infanzia diventato un modello nel mondo
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Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia, una città molto legata a Cremona. Sia per il tema dell’infanzia che molto concretamente anche per quello logistico e di trasporti.
Grande entusiasmo in piazza Prampolini a Reggio Emilia per l’arrivo della principessa che ha trasformato il cuore della città in un piccolo angolo di Londra: smartphone alzati per immortalare il momento, cori di benvenuto e tanta curiosità da parte di cittadini e turisti hanno accompagnato l’arrivo della futura regina d’Inghilterra.
Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un raffinato tailleur azzurro chiaro firmato Edeline Lee. Un colore non a caso quello scelto dalla principessa, un omaggio al mondo dell’infanzia, ma anche l’azzurro dell’Italia.
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