Rinascita per la Canottieri DLF di Cremona: nuovi investimenti e un bilancio in crescita

La nuova era della Canottieri DLF di Cremona, con il nuovo CDA entrato in carica a dicembre 2025, prosegue a suon di investimenti e lavori per risollevare la situazione della struttura. Tra le prime aree ad aver ricevuto un ammodernamento c’è la palestra, come spiega l’amministratore Sergio Alberti: “Abbiamo messo delle nuove attrezzature che stanno dando parecchia soddisfazione non solo ai nostri soci storici, ma abbiamo anche un incremento di ragazzi, soprattutto giovani, che utilizzano questa nuova struttura. Questa palestra è stata rinnovata parecchio“.

Sono in corso i lavori di rifacimento dell’uscita lato Tramvai, da tempo in cattive condizioni; entro il 30 maggio la strada sarà asfaltata. Nel programma degli interventi ci sono anche il campo da tennis numero 3 e l’adiacente campo da calcetto, prosegue Alberti: “E’ un campo da tennis datato, quel manto lì è stato messo parecchi anni fa. Faremo un nuovo manto del campo bicolore. Di fianco a questo campo da tennis abbiamo un campo di calcetto. Un campo di calcetto che oggi ha anch’esso bisogno di una manutenzione straordinaria“.

Per gli ingressi in società sono stati ora installati dei badge che controllano molto meglio le entrate e le uscite in 9 ingressi. La società spedirà poi a casa le nuove tessere DLF dopo che è stato fatto l’aggiornamento del database da zero.

Dal punto di vista del bilancio, l’anno 2025 è stato negativo, ma grazie alle modifiche apportate per l’anno corrente si prevede già un bilancio positivo, conclude l’amministratore: “Il bilancio 2026 di questa società è un bilancio in attivo. Questa cosa è una mia convinzione, ma è suffragata dai dati e siamo solo ad aprile. Noi prevediamo anche che incrementeremo gli introiti rispetto all’anno prossimo. Siamo arrivati ad oggi a 36 nuovi iscritti, gente che non aveva l’iscrizione annuale. Era gente che magari si iscriveva, o che non è mai stata iscritta, o che si iscriveva per un mese, due mesi”.

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