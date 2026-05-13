Ripulite le scale del sottopasso di via Giuseppina. E i Limpiadores citano Longanesi

Per la seconda volta il gruppo dei volontari Los Limpiadores de Estrellas è intervenuto per ripulire le scale del sottopasso di via Giuseppina, di fronte all’ospedale. “Le condizioni igieniche erano veramente inquietanti – affermano i volontari -anche perché diverse persone bivaccano in quel luogo.

“Ci permettiamo di suggerire ai nostri amministratori di riattivare, anche solo parzialmente, il sottopasso. In attesa del ripristino dei meccanismi per far accedere le persone in carrozzina si potrebbero rimuovere le parti metalliche deteriorate, le macerie murarie, pulire la parte sotterranea e permettere ai pedoni di attraversare in sicurezza la via Giuseppina.

“La situazione di inutilizzo e degrado del manufatto si trascina da anni. Forse è ora di metterci mano. Il grande giornalista Leo Longanesi in un aforisma attualissimo scrisse con preveggente amarezza il 3 agosto 1955: “Alla manutenzione l’Italia preferisce l’inaugurazione.” (Leo Longanesi “La sua signora” Edizioni Longanesi, Milano 2017).

“Noi vorremmo almeno la doverosa cura dell’esistente visto che lo hanno pagato i cittadini cremonesi con le loro tasse”, concludono.

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