Ultime News

13 Mag 2026 Si annuncia un luglio difficile per chi viaggia in treno: Poli interroga il Consiglio
13 Mag 2026 Partecipazione e comunità più coese: a Cavatigozzi riunione del Tavolo di Quartiere
13 Mag 2026 "Osare la fiducia": presentato il progetto per un'autonomia possibile
13 Mag 2026 Nova a Costa Sant’Abram il 16 maggio: fase di ascolto per lavorare al programma
13 Mag 2026 Tangenziali, a che punto siamo? Casalmaggiore, Dovera e Crema in attesa di risposte
Nazionali

Roma-Lazio fa slittare la finale degli Internazionali? L’ultima proposta di Serie A e prefettura

(Adnkronos) –
Roma-Lazio potrebbe far slittare la finale degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 13 maggio, si è scritto un nuovo capitolo del caso che riguarda il derby della Capitale e l’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, che potrebbe vedere protagonista Jannik Sinner.  

Secondo quanto riportato da SkySport infatti, la Lega Serie A, in sinergia con la prefettura, avrebbe richiesto l’anticipo del derby di Roma, e quindi anche delle altre partite della 37esima giornata che riguardano le squadre impegnate, insieme ai giallorossi, nella corsa Champions, ovvero Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli. 

Tutte le partite potrebbero giocarsi, secondo l’ultimo ‘piano’ della Serie A e della prefettura, alle 12 di domenica 17 maggio, nello stesso giorno però in cui è in programma la finale degli Internazionali. La concomitanza di due eventi di questa rilevanza, che richiameranno sul Foro Italico migliaia di persone, potrebbero infatti creare problemi di ordine. Ecco perché avrebbero richiesto alla Fitp di posticipare l’ultimo atto del Masters 1000 romano, da programma prevista alle 15, alle 17.30. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...