Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni

Una grigliata d’addio, tra serenità, sorrisi e con un leggero velo di malinconia ed emozione a fare da sfondo. La Vanoli Basket Cremona si è ritrovata a Soncino all’agriturismo del Cortese per salutare i propri tifosi, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande la storia di una società che ha reso gloriosa la palla canestro cremonese nel corso di questi 23 anni.

Presente ovviamente la squadra, insieme al coach Pierluigi Brotto, il general manager Andrea Conti e il presidente Aldo Vanoli per condividere un momento di spensieratezza con circa duecento persone al seguito tra l’intrattenimento di Augusto Bagnoli e le lacrime di emozione nel ricordo, attraverso i video, delle migliori imprese del club tra cui la Coppa Italia del 2019. Il tempo passa, gli scenari si evolvono, ma la storia resta e quella della Vanoli Basket Cremona resterà marchiata a fuoco negli annali della città.

“È stato un viaggio bellissimo – commenta Andrea Conti – un percorso incredibile in tutti questi anni. Personalmente ho vissuto 8 anni da giocatore, 9 da dirigente, quindi è un’epoca per me. Oggi secondo me dobbiamo festeggiare comunque il percorso che è stato fatto, un percorso di altissimo livello, 16 anni in Serie A, tantissimi campioni, tantissimi giocatori, tantissimi allenatori di alto livello e oggi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

“Io sono arrivato qui nel 2000 – ha aggiunto coach Brotto – siamo in 2026, sono stato via da questa squadra per 4-5 anni, quindi ho passato tutta la vita, ho fatto giocatore, ho fatto tutte le promozioni, ho cresciuto la mia famiglia, sono grato ad Aldo di avermi dato la possibilità di rimanere così a lungo e di avermi dato in mano la squadra lo scorso anno. Sono tanti ricordi bellissimi e probabilmente finiamo alla grande con questa stagione molto significativa, importante e non ultimo la partita di domenica che ha fatto vedere che tipo di percorso abbiamo fatto”.

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