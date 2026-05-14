Ultime News

13 Mag 2026 Nuovi nomi nella segreteria provinciale del Pd. Costituita la "squadra" di Azzali
13 Mag 2026 Centropadane Srl, Mariani: "Orgogliosi di averla salvata e reintegrato i lavoratori"
13 Mag 2026 Alla Casa di Cura “San Camillo” la nuova chirurgia urologica ad alta specializzazione
13 Mag 2026 L'economista Tito Boeri a Cremona per gli 80 anni dell'associazione professionisti
13 Mag 2026 Botte e umiliazioni ad un detenuto: sei agenti sotto accusa per abuso di autorità
Nazionali

Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo

(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Verso la fine del primo set, sul punteggio di 6-5 per lo spagnolo, la partita è stata interrotta per un doppio motivo. Sul Centrale non funziona l’arbitraggio elettronico e c’è scarsa visibilità in campo, a causa del fumo arrivato dallo stadio Olimpico, per i festeggiamenti Coppa Italia dell’Inter. Darderi è stato netto con il direttore di gara: “Io così non vedo niente” ha detto l’azzurro, con riferimento all’impossibilità di continuare con certe condizioni.  

Il match è ripreso dopo circa 18 minuti, in seguito a un lungo warm-up dei due giocatori, d’accordo per continuare la sfida.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...