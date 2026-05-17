E’ Alessio Delle Vedove il vincitore del Circuito del Porto

Alessio Delle Vedove ha vinto il 59° Circuito del Porto – Trofeo Internazionale Arvedi. Il corridore della Xds Astana Development Team si è imposto nella volata finale, precedendo Alessio Menghini (Team Technipes) e Andrea Biancalani (Beltrami Tsa Tre Colli).

Nelle oltre tre ore e mezza di gara, protagonista in un primo momento una fuga di un quartetto composto da Luca Colnaghi (Bardiani), Negasi Haylu Abreha (Vega Vitalcare), Matic Zumer (Arbo Karnten) e Mark Kriuchkov (Lokomotiv Manas), che ha guadagnato fino a 2’37” sul gruppo.

Al suono della campana, ci hanno provato Diego Bracalente (Mbh Bank) e poi il compagno di squadra Matteo Ambrosini, senza però ottenere i risultati sperati.

Alessio Delle Vedove, esordiente in questa competizione, ha così commentato la sua vittoria ai microfoni di CR1: “Sono molto contento. È stata una gara abbastanza controllata: la Solution Tech ha fatto un buon lavoro fino a 50 metri dall’arrivo, io ho messo un uomo, ho cercato di chiudere la fuga e poi allo sprint ho dato il massimo. Insomma, è arrivata la vittoria e sono molto contento.

“È la prima volta per me al Circuito del Porto: sono arrivato qui dopo un periodo in cui ho corso molto tra i professionisti e gli under, quindi ho cercato di dare il meglio possibile per dimostrare di poter vincere una gara come questa. Sono molto contento e soddisfatto; ora andremo a festeggiare con la squadra”.

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