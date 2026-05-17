Il film cult degli anni ’80 “The blues brothers” al Filo, con dress code a tema

Associazione Antani con Cinema Filo e Filodrammatica Cremonese riportano al cinema il film cult per antonomasia degli anni ’80: “The Blues Brothers” con John Belushi, Dan Aykroyd, e molti altri, per la regia di John Landis. È un film che non ha bisogno di presentazioni, entrato nella leggenda anche per aver riunito in una pellicola musicisti del calibro di James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway e John Lee Hooker, oltre ai musicisti della mitica Blues Brothers Band.

Ha segnato fortemente la generazione dei giovani di quegli anni, che si sono accostati alla musica soul e blues americana, magari per la prima volta, per poi scatenarsi in pista sulle note di “Everybody needs somebody to love”. Dei Blues Brothers sappiamo a memoria quasi ogni scena come la Cadillac scambiata per un microfono; Aretha Franklin che canta in ciabatte; Ray Charles, cieco, che spara con la precisione di un cecchino… e battuta “Ci sono 106 miglia per Chicago. Abbiamo un serbatoio pieno di benzina, mezzo pacchetto di sigarette, è buio, e portiamo tutti e due gli occhiali da sole” di Elwood; la sequenza finale di scuse di Jake (John Belushi) alla mancata sposa (Carry Fisher) in un crescendo esilarante culminato con le mitiche “cavallette”.

Perché proporlo oggi al cinema? Perché fa stare bene grazie alla musica, ad attori impareggiabili, a gag passate alla storia e ci mostra quanto sia cambiato il nostro mondo da allora: i “nazisti dell’Illinois”, che in quegli anni sembravano una ridicola macchietta, oggi sono una triste realtà in tante, troppe forme diverse. E siccome tutti abbiamo un paio di occhiali scuri nel cassetto, perché non inforcarli e darsi appuntamento al Filo per una serata diversa in compagnia di chi si ama? Del resto tutti hanno bisogno di qualcuno da amare.

Prima della proiezione il giornalista Enrico Danesi, critico cinematografico e musicale del Giornale di Brescia, introdurrà al film e alla sua musica indimenticabile.

L’appuntamento è al cinema Filo di Cremona con spettacolo unico venerdì 22 maggio alle ore 21:00 in versione originale sottotitolata e soprattutto, per chi gradisce, dress code a tema Blues Brothers.

I biglietti (è consigliata la prenotazione):

Intero – 8,00€

Over65 – 7,00€

Studenti – 6,50€

Soci ANTANI – 5,00€

Il critico: Enrico Danesi

Enrico Danesi (Brescia, 1968) è giornalista e critico cinematografico per il Giornale di Brescia, sulle cui pagine si occupa anche di musica. Dopo studi giuridici, ha diretto un ufficio di programmazione cinematografica a Milano, e scritto per Duel, NostroCinema e Filmcronache, collaborando inoltre con Radio Marconi e Radio Capital, Teletutto. Ha scritto saggi in pubblicazioni collettive (su Marco Bellocchio, Claude Lelouch, Bibbia e Cinema). Presiede l’associazione Blue Velvet, che pubblica la rivista online Duels.

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