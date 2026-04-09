"Annie Hall" torna al cinema in versione originale: venerdì pomeriggio al Filo

A pochi mesi dalla scomparsa dell’attrice Diane Keaton il Cinema Filo, insieme all’Associazione Antani e alla Società Filodrammatica, la ricorda con la proiezione del film di Woody Allen “Annie Hall”, del 1977, che le valse il premio Oscar come Miglior Attrice protagonista nel 1978, un Golden Globe e un BAFTA. Appuntamento domani venerdì 10 aprile alle ore 18.

La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano e sarà preceduta da una conversazione con il giornalista Enrico Danesi, critico cinematografico e musicale del “Giornale di Brescia” dialogherà con gli spettatori. Da sempre grande appassionato di cinema, presiede l’associazione Blue Velvet, con cui organizza rassegne e incontri, spesso in collaborazione con realtà bresciane (Fondazione Brescia Musei, Cinema Nuovo Eden e Comune di Brescia) e gestisce il sito di critica cinematografica Duels.

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