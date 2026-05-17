La medicina sale sul palco: a Cremona arriva “Lo Spettacolo del Cuore”

La divulgazione scientifica si trasforma in un vero e proprio show teatrale. Il prossimo 25 maggio, alle ore 20:45, il Teatro Filodrammatici ospiterà “Lo Spettacolo del Cuore”, ideato e presentato dal cardiologo Davide Terranova.

L’evento si propone di raccontare la salute, la prevenzione e il funzionamento dell’organo motore della nostra vita in modo semplice, emozionante e accessibile a tutti, abbandonando la rigidità delle classiche conferenze mediche a favore di una narrazione dinamica e multimediale.

Accanto al dottor Terranova, la serata vedrà l’alternarsi di diversi ospiti: Sara Cescon, Marisa Terranova, Emanuela Boldrin, Franco Ruggero, Gianluca Osborn.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma per garantire il rispetto della capienza del teatro è obbligatoria la prenotazione online.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite oppure direttamente sul sito ufficiale www.lospettacolodelcuore.it

Lo Spettacolo del Cuore è una performance teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari ed utilizza le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come farlo stare bene spiegando con chiarezza e semplicità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle con lo stile di vita.

La prevenzione cardiovascolare è fondamentale, infatti le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia, con oltre 220.000 decessi ogni anno. Spesso si pensa che basti un semplice esame o un farmaco per ridurre il rischio, ma la prevenzione inefficace non porta risultati. Conoscere i fattori di rischio come colesterolo, pressione e glicemia, adottare un’alimentazione equilibrata, evitare la sedentarietà e il fumo sono azioni essenziali.

L’organizzazione dello spettacolo è a cura di Prysma aps associazione cremonese che si occupa, fra l’altro, anche di sani stili di vita.

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