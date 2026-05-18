A Soresina la continuità assistenziale si trasferisce in via Robbiani

A partire da lunedì 18 maggio, il Presidio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Soresina cambia sede e si trasferisce in via Robbiani 6. Il Servizio è attivo nei giorni e negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta non sono in servizio: nei giorni feriali dalle 20 alle 8; il sabato, nei prefestivi infrasettimanali e nei giorni festivi 24 ore su 24.

Il servizio non prevede l’accesso diretto da parte dei cittadini: l’accesso avviene esclusivamente contattando il numero unico gratuito 116117, attivo in tutta la Lombardia per richieste di assistenza sanitaria non urgente; in caso di emergenza sanitaria è necessario chiamare il 112.

Il trasferimento della Continuità Assistenziale rappresenta il primo servizio ad essere attivato nella nuova sede di via Robbiani. Lo spostamento segna l’avvio del progressivo trasferimento dei servizi della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Soresina, che confluiranno gradualmente nella nuova struttura. Il completamento degli interventi e la piena attivazione della sede sono previsti entro la fine di giugno 2026.

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