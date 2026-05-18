Al Museo Archeologico S. Lorenzo l’installazione artistica “Antico Presente”

Negli spazi del Museo Archeologico San Lorenzo, giovedì 21 maggio alle ore 18 sarà inaugurata l’installazione artistica Antico Presente di Giorgio Tentolini. Il progetto è un’anticipazione della mostra Paradisi artificiali, prevista per il prossimo autunno, e fa parte del circuito off di Cremona Contemporanea. L’opera sarà visibile dal 22 al 31 maggio.

L’installazione artistica è un dialogo continuo tra passato e presente, un’intersezione tra i canoni estetici classici e la fluidità dell’arte contemporanea. Al centro di questo dialogo c’è la Venere Italica di Antonio Canova, simbolo per eccellenza della bellezza idealizzata, reinterpretata attraverso l’uso innovativo della rete metallica.

Il progetto si compone di alcune opere bidimensionali che ritraggono la Venere da prospettive diverse, circondando lo spettatore in una disposizione circolare, richiamando l’ambiente dell’atelier accademico. Questa configurazione ricrea la sensazione di uno spazio di studio dove un tempo gli studenti si disponevano attorno al soggetto per catturarne ogni sfumatura. Qui, tuttavia, l’osservatore è chiamato a riflettere non solo sulla forma, ma anche sul significato profondo che essa assume nel contesto attuale.

Ogni opera è realizzata sovrapponendo una decina di strati di rete metallica, tagliati e cuciti a mano, per rappresentare la figura della Venere. Questa scelta materiale e tecnica è carica di significato. La rete, composta da nodi e connessioni, diventa una potente metafora delle interconnessioni umane, sociali e culturali che definiscono il nostro tempo. Le prospettive multiple della Venere non sono altro che le molteplici identità che ciascuno di noi assume in un mondo iperconnesso, un riflesso della complessità dell’esistenza contemporanea.

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