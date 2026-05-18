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18 Mag 2026 Attentato di Modena, Virgilio scrive al sindaco Mezzetti: “Vicinanza e solidarietà”
Cronaca

Attentato di Modena, Virgilio scrive al sindaco Mezzetti: “Vicinanza e solidarietà”

di Laura Bosio

Dopo il violento attacco a Modena, il sindaco di Cremona si fa portavoce di solidarietà, promettendo supporto e coesione tra le città nel momento difficile

Il sindaco Andrea Virgilio
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Dopo l’attentato verificatosi sabato a Modena, quando un uomo in auto si è lanciato a tutta velocità contro alcuni pedoni, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio scrive al collega modenese, Massimo Mezzetti, manifestando la propria solidarietà.

“Caro Sindaco, la notizia del grave attentato avvenuto nel centro storico di Modena ci ha profondamente colpiti e addolorati” scrive il primo cittadino cremonese. “Di fronte a un gesto così violento, che ferisce persone, famiglie e l’intera comunità cittadina, desidero esprimerti, a nome della città di Cremona e mio personale, la più sincera vicinanza”.

Per Virgilio, “il pensiero va anzitutto alle vittime, ai loro familiari e chi ha vissuto quei momenti di paura e smarrimento che nessuno dovrebbe conoscere. In queste circostanze viene colpito non soltanto il senso di sicurezza, ma anche il tessuto civile e umano di una comunità. Penso anche alla responsabilità che, in ore come queste, ricade sulle istituzioni cittadine e su chi è chiamato a guidare la propria comunità con equilibrio, lucidità e senso dello Stato”.

Non mancano parole forti di vicinanza, “Desidero che tu sappia che Modena non è sola. Cremona vi è accanto con affetto, solidarietà e con la convinzione che la risposta alla violenza debba essere ancora più coesione, ancora più presenza delle istituzioni democratiche e ancora più forza dei valori che ci uniscono. Se potrà esservi utile qualsiasi forma di confronto, collaborazione o semplice vicinanza istituzionale e umana, sappi che potrai contare su di noi” conclude Virgilio.

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