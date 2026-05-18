Automobilista ubriaco intercettato di notte dai carabinieri: patente ritrata

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza stradale durante le ore notturne per prevenire incidenti e garantire la tutela di tutti gli utenti della strada nelle fasce orarie più a rischio.

Nelle primissime ore del 15 maggio scorso, intorno alle 3:05 del mattino, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona sono stati impegnati in un tempestivo intervento. Durante i pattugliamenti di routine, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’utilitaria Toyota, in transito lungo le vie della città.

Fermato il veicolo per un normale accertamento, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione del conducente, un uomo di mezza età residente a Cremona. Valutando attentamente le condizioni psico-fisiche dell’automobilista, i militari hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite, sottoponendolo al test dell’etilometro.

L’esito dell’esame strumentale ha confermato i sospetti della pattuglia: l’apparecchiatura ha infatti registrato un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l alla prima misurazione e di 1,51 g/l alla seconda, valori che superano in modo significativo il limite massimo consentito dalla normativa vigente.

Sulla base del Codice della Strada, l’automobilista è stato deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza, e gli è stata ritirata la patente.

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