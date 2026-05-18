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Cronaca

Coldiretti Cremona, giovedì 21 maggio gran finale per il progetto didattico

Laboratori e premiazioni alle Colonie Padane, con una rappresentanza degli oltre 2500 alunni protagonisti dei sette percorsi

I bambini impegnati in uno dei progetti
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“Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” si appresta a vivere la sua giornata conclusiva. Il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e dell’Infanzia della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Padania Acque – con Coldiretti Donne, le fattorie didattiche di Terranostra Cremona e le aziende agricole di Campagna Amica in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale – si chiuderà giovedì 21 maggio, nella mattinata a Cremona. L’arrivo di alunne e alunni è atteso, dalle ore 9:30, presso le Colonie Padane di Cremona.

Dalle ore 9.30 prenderà il via una mattinata alla scoperta di tutto “il bello e il buono” che nascono dalla nostra agricoltura. Ci saranno laboratori dedicati ai prodotti agricoli e alla natura, momenti di gioco e musica, laboratori alla scoperta dei lavori contadini… e molto altro.

Alle ore 11:15, con la presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali, si terrà la cerimonia di premiazione dei migliori lavori prodotti dalle classi a suggello dell’iniziativa. Seguirà una super merenda contadina, buona e genuina, garantita dagli agricoltori.

Coldiretti Cremona ha invitato una rappresentanza delle classi che hanno aderito al progetto. A partire dai numeri, è stato un progetto-scuola davvero significativo, con la partecipazione di oltre 2500 alunne e alunni protagonisti dei sette percorsi proposti.

Questi i temi dei percorsi che hanno visto alunne e alunni protagonisti nell’anno scolastico 2025/2026: Il Km 0 e la stagionalità dei prodotti agricoli, dedicato in particolare ai più piccoli, per scoprire frutta e verdura di stagione e il legame con il territorio; Dolce come il miele, un viaggio nel mondo delle api, fondamentali per la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi; AcquaVita, in collaborazione con Padania Acque, per conoscere l’acqua come bene comune e risorsa essenziale per la vita; La nostra Via Lattea, percorso dedicato al latte, prodotto principe della zootecnia cremonese; Gli animali della fattoria, per scoprire il lavoro quotidiano di chi si prende cura degli animali; Viaggio alla scoperta del mercato di Campagna Amica, con incontri e visite ai mercati contadini del territorio; Il grano e il pane: dalla spiga alla tavola, percorso dedicato alla cerealicoltura, alla farina e alla panificazione, per raccontare il valore del lavoro agricolo e della filiera del pane.

L’attesa, ora, è tutta per la giornata conclusiva, con la premiazione dei lavori realizzati dalle classi. L’obiettivo è regalare ai piccoli partecipanti un giovedì di festa, nel segno dell’allegria, della creatività che appartiene ai bambini, della passione per l’agricoltura e per il territorio.

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