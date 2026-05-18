Crea scompiglio nel pomeriggio di festa: 44enne con precedenti denunciato per oltraggio

Si è concluso con la denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale di un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia, l’intervento dei Carabinieri di Castelleone di ieri, poco dopo le 19 in pieno centro durante lo svolgimento della manifestazione “Giù in strada”. La pattuglia era stata chiamata a causa della presenza di una persona in forte stato di alterazione psicofisica dovuta dell’assunzione di bevande alcoliche.

L’uomo, durante le fasi d’identificazione, pronunciava frasi senza senso con un tono di voce immotivatamente alto.

Per consentire la prosecuzione dell’evento, i Carabinieri hanno allontanato l’uomo da Piazza del municipio, ma nel mentre pronunciava frasi offensive nei confronti dei militari minacciandoli mimando il gesto del taglio della gola. Comportamento che gli è valso la denuncia all’autorità giudiziaria.

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