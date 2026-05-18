Ultime News

18 Mag 2026 Divieto di trasferta ai tifosi del Como per la sfida contro la Cremonese
18 Mag 2026 L’ex cava Alberti di Crema “contaminata da rifiuti interrati”: al via il processo
18 Mag 2026 Al Museo Archeologico S. Lorenzo l’installazione artistica “Antico Presente”
18 Mag 2026 Coldiretti Cremona, giovedì 21 maggio gran finale per il progetto didattico
18 Mag 2026 Attentato di Modena, Virgilio scrive al sindaco Mezzetti: “Vicinanza e solidarietà”
Nazionali

“I derby mettili nel c…”: Procura Figc apre fascicolo su striscione anti-Milan di Thuram nella festa scudetto dell’Inter

(Adnkronos) – La Procura della Figc, come fatto in altri casi simili, ha aperto un fascicolo per quanto successo durante la festa scudetto dell’Inter e in particolare su uno striscione, ricevuto dai tifosi nerazzurri e mostrato da Marcus Thuram con scritto “I derby mettiteli nel cu..”, in risposta allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini dopo la vittoria del Milan in Champions League che recitava “Lo Scudetto mettitelo nel cu..”. Sotto osservazione anche un altro striscione, nel quale viene mostrato un topo con uno sfondo rossonero. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...