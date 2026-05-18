La best practice di Cremona sulle scuole dell’infanzia premiata da “Sentieri Possibili”

Il Settore Politiche Educative e Istruzione è stato selezionato tra i vincitori della call for project di Sentieri Possibili, convegno internazionale promosso da Learning by Languages in collaborazione con Educademi, dedicato ai temi dell’educazione nella fascia 0/6 anni. La 18esima edizione ha messo al centro il tema della relazione tra servizi educativi e famiglie.

L’esperienza del territorio cremonese è stata presentata venerdì scorso in un webinar dal titolo Sentieri Possibili 2026: in dialogo con le famiglie nuove strategie ed esperienze. Intanto al Museo di Storia Naturale, si può visitare fino al 30 maggio l’esposizione Visioni d’Infanzia, il percorso che racconta proprio i valori educativi del manifesto pedagogico in costruzione condivisa insieme ai genitori. In occasione poi della Notte dei Musei, in programma sabato 23 maggio, l’esposizione sarà aperta al pubblico con visite guidate a cura di insegnanti ed educatrici.

Il convegno online di venerdì scorso ha offerto a educatrici, insegnanti e coordinatori pedagogici la possibilità di partecipare per condividere esperienze, pratiche e percorsi significativi e raccontare come si costruisce il dialogo, la fiducia e la corresponsabilità tra servizi educativi e famiglie. Oltre a presentare contributi di professionisti di alto valore, l’appuntamento ha valorizzato buone pratiche per costruire fiducia e alleanze con le famiglie quali elementi essenziali per accompagnare bambine e bambini nella loro crescita.

Il progetto ha arricchito poi il dibattito sul tema della relazione tra servizi scolastici e famiglie in uno spazio di confronto tra professionisti. L’obiettivo è far sì che le scuole siano sempre più capaci di accogliere e generare relazioni positive non solo per i bambini ma anche per i genitori. Il Settore Politiche Educative e Istruzione aveva inoltrato domanda di partecipazione alla call for project Sentieri Possibili presentando per l’appunto il laboratorio di co-costruzione con i genitori del manifesto pedagogico del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni del Comune di Cremona.

Si tratta di un percorso di lavoro significativo, avviato nell’anno scolastico 2024/2025, che ha coinvolto i genitori in un confronto e scambio sui valori educativi che stanno orientando le prassi educative di asili nido e scuole dell’infanzia verso un approccio di lavoro più innovativo. In ogni struttura comunale i genitori hanno infatti partecipato ad appuntamenti coordinati da educatrici e insegnanti attraverso linguaggi e strumenti diversificati: pomeriggi di gioco, osservazione di contesti di apprendimento, esplorazioni in outdoor, lettura di albi illustrati, condivisione di fotografie, realizzazione di allestimenti interni ed esterni.

Il percorso laboratoriale è stato supportato e condiviso con alcune realtà del territorio e ha coinvolto figure professionali di Asst, pedagogisti professionisti, educatori professionali e La Compagnia dei Piccoli. Ciascun soggetto ha contribuito mettendo a disposizione linguaggi e competenze specifiche per attivare la partecipazione delle famiglie. A conclusione del primo anno di sperimentazione del laboratorio è stata condivisa la prima bozza del manifesto pedagogico.

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