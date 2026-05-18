Ultime News

18 Mag 2026 Progetto Polis: lavori conclusi in 84 comuni della provincia. 51 assunzioni nel 2025
18 Mag 2026 In continuo calo gli sportelli bancari in provincia: 48 comuni senza una filiale
18 Mag 2026 Agricoltura, nel nuovo direttivo Aral tre cremonesi in consiglio
18 Mag 2026 In Cattolica la festa del Club del Fornello di Cremona per i suoi 35 anni
18 Mag 2026 “Primavera del Lavoro”: incontro aperto per ascoltare chi vive il lavoro ogni giorno
Nazionali

Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, accordo a un passo

(Adnkronos) –
José Mourinho torna al Real Madrid. Come riportato da Sky Sports, l’attuale tecnico del Benfica, che ha appena chiuso il campionato portoghese al terzo posto dietro ai campioni del Porto di Francesco Farioli e allo Sporting, ha trovato l’accordo con il presidente Florentino Perez per tornare sulla panchina dei Blancos. Lo Special One, che in Italia ha allenato l’Inter (portata alla conquista del Triplete) e la Roma (con cui ha vinto la Conference League) firmerà un contratto biennale.  

L’annuncio ufficiale arriverà solo dopo l’ultima giornata di Liga, al termine della partita tra il Real Madrid e l’Athletic Bilbao. Per Mou sarà una sfida non banale, visto che il Real arriva da due anni senza successi: in questa stagione, i madrileni hanno chiuso la Liga al secondo posto e sono stati eliminati ai quarti di Champions League. Lo special One ha già allenato i Galacticos dal 2010 al 2013.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...