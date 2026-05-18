Nasce “Castelleone Futura – Dialogo”, martedì 19 il lancio a teatro Leone

Si terrà domani sera, martedi 19 maggio, alle ore 18.30 presso il Teatro Leone, la presentazione ufficiale di “Castelleone Futura – Dialogo” (CFD), un nuovo gruppo apartitico formato da cittadini accomunati dalla volontà di promuovere partecipazione, ascolto e confronto sui temi della cultura, del territorio, dell’ambiente e del sociale.

CFD nasce con l’obiettivo di creare occasioni concrete di dialogo e coinvolgimento della comunità, partendo dalla convinzione che una realtà viva e dinamica si costruisca attraverso la partecipazione diretta delle persone che la abitano: non cittadini semplicemente destinatari di iniziative, ma protagonisti attivi del cambiamento.

«Abbiamo scelto di invertire il punto di vista – spiegano i promotori –: non costruire proposte per i cittadini, ma provare a costruirle con loro.»

Il debutto coinciderà anche con il lancio della prima iniziativa concreta promossa dal gruppo: un questionario anonimo rivolto ai giovani del paese.

Attraverso poche semplici domande, il questionario intende raccogliere idee, bisogni, aspettative e proposte delle nuove generazioni, con l’obiettivo di comprendere meglio come i giovani vivono il loro tempo libero, quali spazi frequentano, cosa ritengono manchi a Castelleone e quali attività o opportunità vorrebbero vedere sviluppate sul territorio.

La scelta di partire proprio dai giovani non è casuale: l’obiettivo è costruire un percorso partecipato capace di trasformare le idee raccolte in progetti concreti, valorizzando energie, competenze e creatività dei ragazzi e delle ragazze del territorio con il sostegno dell’intera comunità.

I risultati del questionario, raccolti in forma aggregata completamente anonima, saranno successivamente elaborati e condivisi pubblicamente, con l’intento di favorire trasparenza, partecipazione e confronto aperto.

“Castelleone Futura – Dialogo” desidera così avviare un nuovo spazio di partecipazione civica, aperto a tutti coloro che vogliono mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per il bene comune, promuovendo iniziative, incontri pubblici e collaborazioni con associazioni, scuole, istituzioni e realtà del territorio.

L’invito rivolto alla cittadinanza, e in particolare ai giovani, è quello di partecipare a questa giornata come occasione di ascolto, dialogo e costruzione condivisa del futuro della comunità.

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