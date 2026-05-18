Notte dei Musei: a Cremona eventi, visite e spettacoli fino a mezzanotte

Sabato 23 maggio torna l’appuntamento con l’edizione 2026 della Notte Europea dei Musei che riguarderà oltre 3000 musei in tutta Europa aperti al pubblico per una sera con la finalità di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

Una serata che, anche quest’anno, vedrà protagonisti i musei cittadini con visite guidate, laboratori, concerti, performance teatrali e attività pensate per adulti e bambini.

“L’auspicio è che questa possa valere come occasione in particolare per le famiglie, i giovani e le persone più svantaggiate” commenta l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona. “A Cremona partecipano anche quest’anno i musei del sistema cittadino con aperture straordinarie serali e gratuite, corredate da iniziative in collaborazione con enti e associazioni”.

L’edizione in arrivo è particolarmente rilevante anche alla luce dell’avvio ufficiale del percorso di candidatura da parte di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029.

Numerose le realtà coinvolte nel sistema museale cittadino. Al Museo Civico Ala Ponzone saranno aperte gratuitamente dalle 21 alle 24 “Le Stanze per la Musica” e la Sala delle Colonne. Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio ai più piccoli con “Dentro il dipinto: fiori, insetti e fantasia”, visita guidata e laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, ispirato alle nature morte della mostra “Omaggio a Rembrandt – Olandesi a Cremona”. In serata, invece, visite guidate dedicate all’“Espressionismo magico padano” di Michele Mascarini.

Sempre nelle Stanze per la Musica, dalle 21.15, si terranno incontri musicali con gli studenti del Conservatorio Monteverdi, dedicati alla chitarra dal Barocco al Novecento, accompagnati da visite guidate agli spazi espositivi.

Il Museo di Storia Naturale proporrà invece una serata all’insegna dell’ambiente e della creatività. In Sala Puerari sarà proiettato in loop il documentario “Plastic River”, mentre nell’aula didattica si svolgerà il laboratorio per famiglie “Gli Alchimisti del Riciclo”, dedicato alla trasformazione dei materiali di scarto. Prevista anche l’esposizione “Visioni di Infanzia”, con percorsi guidati curati dalle insegnanti del Sistema Integrato comunale di educazione e istruzione.

Al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” la giornata inizierà già dal mattino con iniziative dedicate alla Giornata mondiale delle api e visite guidate all’apiario. Nel tardo pomeriggio spazio invece a “Culture in dialogo”, un’esperienza che intreccia il patrimonio museale con racconti e testimonianze provenienti da diverse culture del mondo.

Al Museo Archeologico San Lorenzo, dalle 21 alle 22, andrà in scena “Memento”, performance video-teatrale firmata QU.EM.quintelemento e NexTeatro. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare l’installazione “Antico Presente” di Giorgio Tentolini, inserita nel circuito off di Cremona Contemporanea.

Anche il Museo del Violino aprirà gratuitamente fino a mezzanotte, con visite guidate ogni 15 minuti tra le collezioni storiche. Visitabile inoltre la mostra “Flop”, dedicata agli illustratori contemporanei e con una sezione speciale riservata a Craig Frazier.

Infine il Museo Verticale del Torrazzo offrirà la possibilità di vivere una “Serata al planetario”, con appuntamenti dedicati all’osservazione dell’universo in collaborazione con il Gruppo Astrofili Cremonesi. Un viaggio tra stelle, pianeti e galassie che concluderà una notte pensata per avvicinare il pubblico alla cultura attraverso linguaggi e proposte diverse.

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