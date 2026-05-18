“Primavera del Lavoro”: incontro aperto per ascoltare chi vive il lavoro ogni giorno

Venerdì 22 maggio, alle ore 18, presso il Salone Bonfatti della Camera del Lavoro di Cremona, in via Mantova 25, farà tappa a Cremona Primavera del Lavoro, il ciclo di incontri promosso da Sinistra Italiana Lombardia – Avs, in collaborazione con Ugs – Unione dei Giovani di Sinistra.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire uno spazio reale di ascolto, confronto ed elaborazione sulle condizioni del lavoro oggi: salari che non bastano, precarietà, sicurezza, tempi di vita sempre più compressi, diritti e dignità. Al centro non ci saranno solo analisi e dati, ma soprattutto le esperienze di lavoratrici, lavoratori, persone precarie, giovani, delegate e delegati, pensionate e pensionati.

A Cremona sarà presente Onorio Rosati, consigliere regionale Avs in Lombardia, che accompagnerà il confronto insieme a Giovanna Amodio, Responsabile Lavoro di Sinistra Italiana Lombardia, e Luca Cappello di Ugs Lombardia. La presenza di Rosati rappresenta un elemento importante per rafforzare il collegamento tra il territorio cremonese e il livello regionale, con l’obiettivo di portare dentro la discussione politica le domande, le difficoltà e le proposte che emergono dalla vita reale di chi lavora.

“Primavera del Lavoro non vuole essere un semplice incontro pubblico, ma un momento di ascolto e costruzione collettiva” dichiara Paolo Losco, Segretario provinciale di Sinistra Italiana Cremona. “Una proposta politica credibile sul lavoro non può nascere dall’alto: deve partire dai territori, dalle condizioni concrete delle persone, dalle contraddizioni che attraversano ogni giorno il mondo del lavoro. Per questo riteniamo preziosa la presenza di Onorio Rosati, che consentirà di tenere aperto un filo diretto con il lavoro politico in Regione Lombardia”.

L’incontro è aperto al pubblico e sarà orientato alla raccolta di testimonianze, richieste e proposte, nell’ambito di un percorso regionale che attraverserà diverse province lombarde con l’obiettivo di costruire una sintesi politica sul lavoro capace di parlare al livello regionale e nazionale.

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