Progetto Polis: lavori conclusi in 84 comuni della provincia. 51 assunzioni nel 2025

Un euro speso da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi genera un impatto, in termini di Prodotto Interno Lordo, pari a tre euro; per un valore complessivo a livello nazionale di circa 14 miliardi di euro. Gli effetti sono tangibili anche sul territorio. Le attività del Gruppo, in provincia di Cremona e nelle altre province dell’area nord Ovest, hanno generato nel 2025 impatti positivi – diretti, indiretti e indotti – per oltre 1,3 miliardi di euro sul prodotto interno lordo, con circa 17.705 mila posti di lavoro e 587 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistema economico del territorio. Numeri che confermano la capacità dell’azienda di generare valore per le comunità locali e per l’intero sistema produttivo dell’area.

Numeri che confermano la capacità dell’azienda di creare valore per le comunità locali, soprattutto quelle più piccole, e per l’intero sistema produttivo della regione. Particolarmente significativa, è stata nel 2025 in provincia di Cremona la ricaduta economica generata dal progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane, per trasformare oltre 100 uffici postali nei comuni cremonesi sotto i 15.000 abitanti in veri e propri sportelli unici, dove accedere in modo semplice e diretto anche ai servizi della Pubblica Amministrazione. Al 31 dicembre 2025 i cantieri conclusi in provincia di Cremona sono stati 84 generando impatti indiretti e indotti sul territorio. In tutti gli uffici ristrutturati sono stati attivati numerosi servizi aggiuntivi, tra cui le certificazioni previdenziali INPS, i certificati anagrafi e di stato civile e dal marzo 2026 la richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti.

In provincia di Cremona sono impiegate oltre 460 persone distribuite nei 120 uffici postali della provincia e nei 5 centri di distribuzione in cui operano oltre 200 portalettere. Inoltre, nel 2025 Poste Italiane ha assunto nella provincia, 51 risorse di cui 40 tra portalettere e addetti alla produzione nei Centri di distribuzione e 11 tra operatori di sportello e consulenti.

L’impegno di Poste Italiane a servizio del Sistema Paese si inserisce all’interno di un percorso di crescita e sviluppo che dal 2018 ha generato impatti complessivi in Italia per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro, 18 miliardi di euro di gettito fiscale, contribuendo inoltre in media alla creazione di 188mila posti di lavoro annui tra il 2018 e il 2025.

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