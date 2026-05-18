San Pietro Park, torna l’appuntamento con le giostre e gli eventi

Torna a Cremona il tradizionale appuntamento con il luna park di San Pietro. Dal 29 maggio al 29 giugno, piazzale Azzurri d’Italia si animerà con il San Pietro Park Cremona: attrazioni, iniziative a tema e serate speciali pensate per famiglie, bambini e giovani.

La pre-inaugurazione è prevista per venerdì 29 maggio, con l’apertura del 70% del parco e offerte per tutte le giostre. L’inaugurazione ufficiale si terrà invece il 5 giugno alle 20.30. Per l’occasione saranno distribuite a tutti i partecipanti carte Pokémon in omaggio e bracciali che consentiranno di accedere alle attrazioni a prezzo scontato.

Numerosi gli eventi in programma durante il mese. Domenica 7 giugno spazio al “Super Mario Day”, con la possibilità di incontrare il celebre personaggio per fotografie e momenti di intrattenimento. Lunedì 8 sarà invece dedicata alla “Festa delle scuole”, con giostre a prezzi promozionali da 2 e 3 euro.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione sociale e alla disabilità, tema che i gestori del luna park cremonese hanno particolarmente a cuore: martedì 9 giugno si terrà infatti la “Giornata inclusiva”, durante la quale le persone con disabilità potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni del luna park. Per l’occasione sarà presente anche una rappresentanza della Giunta comunale.

Il calendario proseguirà venerdì 12 con “Huntrix al LunaPark”, evento dedicato ai più piccoli con incontri e animazione musicale: un incontro a tu per tu con la popolare girl band K-pop protagonista del film animato e musical di successo K-Pop Demon Hunters.

Venerdì 19 giugno spazio allo sport e ai giovani, con la “Serata dello sportivo”: saranno invitate tutte le squadre del territorio, che potranno accedere alle attrazioni con sconti dedicati. Infine, come da tradizione, chiusura in bellezza lunedì 29 giugno con lo spettacolo pirotecnico finale.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca anche la nuova attrazione “Joker Jump”. Per conoscere il programma completo e accedere agli sconti sarà inoltre possibile scaricare l’app “Alpha Luna Park”, disponibile su App Store e Google Play.

“L’arrivo del San Pietro Park nella memoria comune rappresenta il periodo della fine della scuola e dell’inizio dell’estate” sottolinea l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Santo Canale. “E’ anche una delle tradizioni più longeve della nostra città. Come ogni anno, insieme agli organizzatori abbiamo voluto lavorare sulla sicurezza, per garantire un presidio costante.

A questo proposito, gli organizzatori hanno dato mandato a degli steward specializzati di presidiare il parco, con un potenziamento del servizio nei fine settimana. Dal canto nostro, il Comune ha potenziato la videosorveglianza in città, e in Largo Moreni abbiamo una telecamera che fa riprese a 360 gradi. Inoltre garantiremo il presidio da parte della polizia locale”.

Grande soddisfazione da parte del Comitato organizzativo del luna park, come ha evidenziato il portavoce, Marco Piccaluga, ringraziando l’assessore Canale e il Comune per il sostegno. “Quest’anno per l’inaugurazione ufficiale abbiamo organizzato un evento in grande stile, alla presenza della giunta comunale. Per l’occasione regaleremo 500 carte Pokemon e altrettanti braccialetti che danno diritto a uno sconto sulle giostre, ai primi che arriveranno. Quest’anno il San Pietro Park offre un ricco carnet di eventi e iniziative. A questo proposito in giro per la città si potranno trovare dei volantini con promozioni per le varie attrazioni. Altri sconti si potranno scaricare dal sito Alpha Luna Park.

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