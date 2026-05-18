Tentati furti al Cremona Po e giovani con lame: tre interventi della Polizia di Stato

Due interventi della Polizia di Stato nella giornata di domenica hanno consentito di intercettare altrettante situazioni di pericolo potenziale, in un caso, e di tentativi di furto nell’altro. Nel primo caso, durante un servizio di controllo nel Quartiere Po, è stato denunciato un cittadino egiziano di 19 anni per il reato di ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

Sottoposto a un controllo di polizia insieme a un gruppo di persone, tutte straniere, è stato trovato in possesso di un coltello tascabile e di una tessera sanitaria intestata ad altra persona.

Il giovane è stato quindi denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere ed è stato emesso un foglio di via da Cremona per la durata di un anno.

Sempre ieri la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato per tentato furto aggravato una cittadina italiana e uno straniero per due distinti tentativi di furto avvenuti presso il centro commerciale “Cremona Po”.

Nel primo caso si tratta di una cittadina italiana di 20 anni, residente fuori città, che tentava di scambiare la propria borsa, danneggiata, con una nuova esposta in un esercizio commerciale, venendo però individuata dalla vigilanza privata e poi bloccata grazie all’intervento sul posto di un equipaggio delle Volanti.

Il secondo caso, a distanza di circa un’ora, riguarda un ragazzo ventenne residente fuori città, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, che tentava di sottrarre un capo di abbigliamento da un altro negozio all’interno del centro commerciale. Dopo essere stato intercettato dalla vigilanza privata, gli Agenti delle Volanti lo hanno fermato e denunciato.

Nei confronti dei due soggetti è stato emesso il foglio di via fino a tre anni.

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