A “lezione” di raccolta differenziata: Aprica incontra i cittadini in piazza Roma

Imparare a fare bene la raccolta differenziata può diventare anche un gioco. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa promossa da Aprica, in collaborazione con il Comune di Cremona, che prenderà il via mercoledì 20 maggio ai giardini di Piazza Roma, accanto alla pagoda.

Grazie al finanziamento ottenuto attraverso un bando ANCI-CONAI 2025, saranno installati

quattro totem interattivi pensati per coinvolgere i cittadini in modo semplice, diretto e divertente

sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti. I totem saranno attivi

nelle giornate di mercoledì 20 maggio, sabato 23 maggio, mercoledì 27 maggio e sabato 30

maggio, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 12.30.

I cittadini potranno testare le proprie conoscenze sulla raccolta differenziata, con particolare

attenzione alle frazioni che ancora oggi generano più dubbi ed errori, come alcune tipologie di

carta e cartone, plastica, vetro e metalli. Ad accompagnarli nell’attività saranno operatori e

steward di Aprica, a disposizione per fornire chiarimenti e indicazioni. Un’occasione concreta per

chiarire i comportamenti corretti e aumentare la consapevolezza rispetto a gesti quotidiani che

incidono direttamente sulla qualità del riciclo e sulla tutela dell’ambiente.

Le risposte ai quiz saranno registrate in forma completamente anonima e consentiranno ad

Aprica e al Comune di Cremona di raccogliere indicazioni preziose sui dubbi e sugli errori più

ricorrenti. I dati raccolti serviranno a progettare future campagne informative e azioni di

comunicazione sempre più mirate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della

raccolta differenziata e consolidare i risultati raggiunti in città.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare una cultura della

sostenibilità sempre più orientata ai principi dell’economia circolare, in linea con la gerarchia

europea sui rifiuti. Un modello che individua nella prevenzione, nel riuso e nel riciclo le azioni

prioritarie per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e valorizzare le risorse. In questo quadro, fare

bene la raccolta differenziata rappresenta infatti un passaggio fondamentale per migliorare la

qualità dei materiali avviati al riciclo, ridurre gli scarti e rendere più efficiente l’intero sistema di

recupero.

Un percorso che ha già visto Cremona superare l’80% di raccolta differenziata, e che prosegue

con nuove azioni di sensibilizzazione, dalle Giornate ecologiche per l’ambiente in programma nei

prossimi mesi rivolte a gruppi e associazioni, fino al nuovo piano operativo di igiene urbana.

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