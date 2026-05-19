A “lezione” di raccolta differenziata: Aprica incontra i cittadini in piazza Roma
Totem interattivi per ripassare le regole essenziali nelle mattinate di mercoledì 20 maggio, sabato 23 maggio, mercoledì 27 maggio e sabato 30 maggio
Imparare a fare bene la raccolta differenziata può diventare anche un gioco. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa promossa da Aprica, in collaborazione con il Comune di Cremona, che prenderà il via mercoledì 20 maggio ai giardini di Piazza Roma, accanto alla pagoda.
Grazie al finanziamento ottenuto attraverso un bando ANCI-CONAI 2025, saranno installati
quattro totem interattivi pensati per coinvolgere i cittadini in modo semplice, diretto e divertente
sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti. I totem saranno attivi
nelle giornate di mercoledì 20 maggio, sabato 23 maggio, mercoledì 27 maggio e sabato 30
maggio, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 12.30.
I cittadini potranno testare le proprie conoscenze sulla raccolta differenziata, con particolare
attenzione alle frazioni che ancora oggi generano più dubbi ed errori, come alcune tipologie di
carta e cartone, plastica, vetro e metalli. Ad accompagnarli nell’attività saranno operatori e
steward di Aprica, a disposizione per fornire chiarimenti e indicazioni. Un’occasione concreta per
chiarire i comportamenti corretti e aumentare la consapevolezza rispetto a gesti quotidiani che
incidono direttamente sulla qualità del riciclo e sulla tutela dell’ambiente.
Le risposte ai quiz saranno registrate in forma completamente anonima e consentiranno ad
Aprica e al Comune di Cremona di raccogliere indicazioni preziose sui dubbi e sugli errori più
ricorrenti. I dati raccolti serviranno a progettare future campagne informative e azioni di
comunicazione sempre più mirate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della
raccolta differenziata e consolidare i risultati raggiunti in città.
L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare una cultura della
sostenibilità sempre più orientata ai principi dell’economia circolare, in linea con la gerarchia
europea sui rifiuti. Un modello che individua nella prevenzione, nel riuso e nel riciclo le azioni
prioritarie per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e valorizzare le risorse. In questo quadro, fare
bene la raccolta differenziata rappresenta infatti un passaggio fondamentale per migliorare la
qualità dei materiali avviati al riciclo, ridurre gli scarti e rendere più efficiente l’intero sistema di
recupero.
Un percorso che ha già visto Cremona superare l’80% di raccolta differenziata, e che prosegue
con nuove azioni di sensibilizzazione, dalle Giornate ecologiche per l’ambiente in programma nei
prossimi mesi rivolte a gruppi e associazioni, fino al nuovo piano operativo di igiene urbana.