Controlli della Polizia Stradale: sette casi di guida in stato di ebbrezza

La Polizia Stradale di Cremona, con i distaccamenti di Pizzighettone, Casalmaggiore e Crema, ha intensificato i controlli su tutta la rete viaria della provincia, incluse le strade extraurbane e il tratto dell’autostrada A21.

​Nel corso dell’attività svolta la scorsa settimana sono stati sanzionati 7 conducenti per guida in stato di ebbrezza, per due dei quali è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona, in quanto presentavano un tasso alcolemico due volte il limite consentito. Negli altri casi sono state elevate pesanti sanzioni amministrative con la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Per tutti i conducenti fermati è stato disposto il ritiro immediato della patente, con una sospensione prevista di almeno tre mesi.

Sono state inoltre contravvenzionate 5 persone che circolavano senza assicurazione obbligatoria, con il conseguente sequestro dei veicoli.

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