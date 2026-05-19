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Cronaca

Donna di Formigara accoltellata in strada dopo aver soccorso un cane

Inquietante episodio sul lodigiano, lungo la provinciale 27 tra Castiglione d'Adda e Camairago. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Brescia

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E’ ricoverata in codice rosso ai Civili di Bresca una donna di 54 anni di Formigara, vittima di un accoltellamento avvenuto arttono alle 18 sulla strada che collega Camairago (frazione di Castelgerundo) a Castiglione d’Adda in provincia di Lodi.

Uno sconosciuto l’avrebbe avvicinata e colpita dopo che lei aveva fermato l’auto per soccorrere un cane in apparente difficoltà; quindi si sarebbe allontanato nei campi.

Ad indagare sulla vicenda, i carabinieri della compagnia di Codogno.

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