Elezioni comunali: tutti i candidati e le liste nella sezione speciale di CremonaOggi

La provincia di Cremona si prepara alla tornata elettorale 2026 che coinvolge cinque comuni, chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale: Rivolta d’Adda, Soncino, Persico Dosimo, Corte de’ Frati e Volongo.

Per l’occasione, su Cremonaoggi è attiva la sezione “Speciale amministrative” con tutti i candidati in corsa e le rispettive liste elettorali.

L’attenzione è alta soprattutto nei due centri più popolosi, dove si preannuncia una battaglia accesa. A Rivolta d’Adda (più di 8mila residenti) e a Soncino (circa 7600 abitanti) la corsa sarà infatti a tre, con frammentazioni e alleanze che renderanno incerto l’esito fino all’ultima scheda. Sarà invece un duello testa a testa a Persico Dosimo, dove la sfida si giocherà sul filo dei voti tra due soli candidati.

Scenario completamente diverso nei due comuni più piccoli, Corte de’ Frati e Volongo. Qui la vera sfida non è contro un avversario politico, ma contro l’astensionismo: la presenza di candidati unici sposta l’obiettivo sul raggiungimento del quorum. Se non si recherà alle urne la maggioranza degli aventi diritto, i comuni rischiano il commissariamento.

Urne aperte domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15).

Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio, che decreterà i nuovi volti alla guida di queste cinque importanti comunità.

Per quanto riguarda l’area Oglio Po, ad accendere la bagarre elettorale è soprattutto il voto di Viadana: qui la sezione specifica con tutti i candidati in corsa.

© Riproduzione riservata