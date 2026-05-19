Forno del sorriso, la raccolta fondi è alla volata finale

La comunità di Cremona ha risposto con calore alla chiamata della Cooperativa Varietà. Il progetto per la realizzazione del Forno del Sorriso, il primo forno di comunità della città presso il Civico81 di via Bonomelli, segna un importante passo avanti: sono 7.500 gli euro raccolti grazie alla generosità di 108 donatori.

Un risultato parziale significativo, che copre l’88% dell’obiettivo finale di 8.500 euro. Tuttavia, la sfida non è ancora vinta: restano 17 giorni per completare la raccolta sulla piattaforma ideaginger.it. Come previsto dalla modalità “tutto o niente” del crowdfunding, il budget deve essere raggiunto integralmente, pena la mancata realizzazione del progetto e la restituzione delle donazioni.

Per questa “volata finale”, il progetto ha trovato una sostenitrice d’eccezione: la campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini. In un video-appello girato sulle rive del Po, l’atleta cremonese ha tracciato un parallelo tra il canottaggio e il forno sociale: “In barca la gara spesso si vince negli ultimi metri ed è esattamente il punto in cui siamo ora con il Forno del sorriso. In questo forno c’è l’energia collettiva di chi non molla, il rispetto per il tempo, la fiducia reciproca e l’amore per il nostro territorio. Remiamo insieme per questo sogno”.

Il messaggio della campionessa ha l’obiettivo di mobilitare gli ultimi sforzi necessari per trasformare il sogno del forno in una realtà quotidiana di cucina, inclusione e socialità. Le donazioni possono essere fatte online https://www.ideaginger.it/progetti/inforniamo-amicizia-il-forno-del-sorriso-a-due-passi-dal-duomo.html oppure attraverso le apposite cassette che si trovano al BonBistrot, alla bancarella di Rigenera, sul food truck Bistrottino e al bar delle Colonie Padane.

Il Forno del Sorriso, nell’area verde del bar/ristorante BonBistrot, sarà un forno aperto a tutti, cittadini, realtà e associazioni, un luogo dove cuocere il pane e tessere relazioni con attenzione alle persone in situazione di fragilità. Sostenere il progetto è semplice: basta collegarsi al sito ideaginger.it e cercare il progetto “Inforniamo amicizia – il Forno del Sorriso”. Per ogni donazione sono previste ricompense simboliche e golose, dalle rotelle tagliapizza fino a pranzi presso il BonBistrot, come ringraziamento per aver contribuito a creare un luogo dove la farina diventa occasione di incontro e storie.

Il progetto è parte di ConSolida, l’iniziativa dedicata al Terzo settore promossa e cofinanziata da Bcc Credito Padano.

E per chi volesse toccare con mano (e gustare) l’energia che ruota attorno alla panificazione condivisa, l’appuntamento è per il weekend dell’1 e 2 giugno. Presso l’Azienda Agricola Rigenera di Persico Dosimo, la Cooperativa Nazareth (partner del progetto) organizza la 24 ore di pane. Sarà un’occasione speciale per vedere in funzione un forno di comunità, assaggiare i prodotti e comprendere il valore sociale di un gesto antico come cuocere il pane insieme. Un vero e proprio “antipasto” di ciò che accadrà al Civico81 se la raccolta fondi andrà a buon fine.

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