Irrigazione evoluta e anti-spreco: a Soresina dimostrazione del Consorzio Agrario

Giovedì 21 maggio, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso l’azienda agricola Ferrari Ciboldi Donata (via Arderico da Soresina) di Soresina, si terrà una dimostrazione tecnica in campo dedicata alle più innovative tecnologie per l’irrigazione agricola.

L’iniziativa, organizzata e patrocinata dal Consorzio Agrario di Cremona, rappresenta un’importante occasione di confronto per agricoltori, tecnici e operatori del settore interessati ad approfondire sistemi irrigui ad alta efficienza, automazione e gestione intelligente delle risorse idriche.

Durante il pomeriggio saranno presentati impianti irrigui a pivot e soluzioni avanzate per l’irrigazione di precisione, tecnologie sempre più strategiche per ottimizzare i consumi idrici ed energetici, garantendo al tempo stesso uniformità nella distribuzione dell’acqua e maggiore sostenibilità delle coltivazioni.

Gli impianti irrigui a pivot sono sistemi meccanizzati ad alta efficienza per l’irrigazione a pioggia, particolarmente indicati per grandi appezzamenti agricoli grazie al movimento rotatorio attorno a un punto fisso. Queste soluzioni consentono una distribuzione uniforme dell’acqua, riducendo sprechi e costi di gestione, e possono essere automatizzate o gestite tramite sistemi digitali e GPS.

Il Consorzio Agrario di Cremona è inoltre in grado di progettare impianti pivot su misura, studiati in base alle specifiche esigenze aziendali, alle caratteristiche dei terreni e alle colture, offrendo soluzioni personalizzate per migliorare efficienza irrigua, sostenibilità e produttività agricola.

L’evento vedrà la partecipazione dei partner tecnologici OTECH, WISECONN e IRRIMEC, aziende specializzate nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore agricolo e irriguo.

Nel corso della dimostrazione sarà inoltre presentato il nuovo drone professionale del Consorzio Agrario di Cremona dedicato all’agricoltura di precisione, con una dimostrazione operativa delle sue applicazioni per il monitoraggio avanzato delle colture e l’ottimizzazione della gestione irrigua.

L’appuntamento è aperto agli operatori del settore agricolo interessati a conoscere da vicino le nuove tecnologie dedicate all’efficienza irrigua e alla gestione sostenibile dell’acqua

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