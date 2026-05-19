L’importanza dell’acqua: nei comuni del Plis le 84 foto del World Water Day Photo Contest

Il Museo di Storia Naturale, in collaborazione con il Settore Area Vasta del Comune di Cremona, ha promosso nei Comuni del PLIS del Po e del Morbasco la mostra fotografica World Water Day Photo Contest. L’esposizione è stata realizzata dal Lions Club Seregno AID con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “Acqua per la Vita”, destinato alle popolazioni che vivono in condizioni di grave carenza idrica. Per il terzo anno consecutivo, la mostra è stata ospitata dal Museo grazie alla collaborazione e al supporto del Gruppo Fotografico Cremonese BFI – ADAFA.

Dopo l’esposizione di una selezione di immagini nel Comune di Stagno Lombardo, la mostra — composta da 84 fotografie selezionate dalla giuria del concorso — si può visitare integralmente, sino al 7 giugno prossimo, in tre distinti allestimenti nei Comuni di Pieve d’Olmi, San Daniele Po e Motta Baluffi, negli orari di apertura delle sedi municipali. In agosto e settembre la mostra sarà ospitata dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo.

Attraverso immagini provenienti da tutto il mondo, il percorso espositivo intende dare voce a storie spesso dimenticate o poco conosciute, accompagnando il visitatore in un viaggio visivo che esplora i molteplici significati dell’acqua: risorsa essenziale, diritto fondamentale dell’umanità e patrimonio prezioso da tutelare e salvaguardare.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra i Comuni del PLIS del Po e del Morbasco e testimonia il valore di un lavoro condiviso capace di mettere in rete territori, istituzioni e comunità su temi di grande rilevanza ambientale e sociale. Ospitare insieme questa mostra – dichiarano i sindaci dei tre Comuni – significa rafforzare il senso di appartenenza a un progetto comune e promuovere, anche attraverso la fotografia, una maggiore consapevolezza del valore universale dell’acqua e della necessità di tutelare il nostro patrimonio naturale. Ringraziamo il Museo di Storia Naturale, il Settore Area Vasta del Comune di Cremona, il Lions Club Seregno AID e il Gruppo Fotografico Cremonese BFI – ADAFA per aver reso possibile questa esposizione diffusa”.

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