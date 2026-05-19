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Cronaca

Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali, Graffigna: “Fondamentale componente psicologica”

di Eleonora Busi

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali, ricercatori e medici al simposio My Gut Health

Il convegno
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In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali, il Campus Santa Monica dell’Università Cattolica ha ospitato il simposio internazionale del progetto europeo My Gut Health.

Ricercatori, medici e nutrizionisti si sono confrontati su nuove strategie per migliorare la qualità della vita di chi soffre di patologie come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

“Oggi c’è l’incontro annuale in presenza di un grande progetto europeo che si chiama My Gut. Questo progetto raduna gruppi di ricerca multidisciplinare appartenenti a tutta Europa che vanno dalla microbiologia, la gastroenterologia, la pediatria, il mondo della nutrizione, il mondo dei big data e anche il mondo della psicologia” spiega Guendalina Graffigna, Docente in Psicologia dei Consumi e della Salute e direttrice del EngageMinds HUB – Consumer, Food & Health Engagement Research Center.

Al centro del dibattito, il peso della componente psicologica. Secondo My Gut Health quasi un paziente italiano su tre vive un forte stress, mentre oltre la metà si sente poco coinvolto nel percorso di cura.

“Come psicologa della salute ed esperta in promozione del coinvolgimento attivo dei pazienti nei loro percorsi clinici, sono molto orgogliosa di aver potuto ospitare questo importante evento nel nostro campus di Santa Monica, dove abbiamo discusso il crocevia tra fattori biologici e medici infiammatori in queste patologie” continua Graffigna. “Ma anche come alcuni alimenti abbiano un impatto infiammatorio importante sull’insorgenza e il peggioramento di queste malattie e come in tutto questo la psicologia, lo stress e le scelte quotidiane abbiano un valore fondamentale per promuovere salute e qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”.

Per l’occasione, il campus in serata si illuminerà di viola, colore simbolo della lotta contro queste patologie.

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