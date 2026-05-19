Matteo D’Angeli trionfa all’Agòn Polymathéias: è lui il miglior classicista d’Italia

C’è un pezzo di Cremona sul gradino più alto del podio della cultura classica nazionale. Matteo D’Angeli, brillante studente del Liceo Classico “D. Manin”, della classe 4A, ha conquistato il primo premio assoluto alla XIII edizione dell’Agòn Polymathéias, il prestigioso Certamen nazionale di greco antico organizzato dal Liceo “Paolo Sarpi” di Bergamo e accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione delle eccellenze. La competizione ha visto sfidarsi i migliori studenti d’Italia in una prova di altissimo livello: la traduzione e il commento critico di un passo di Luciano di Samosata tratto da La discesa agli inferi o il tiranno.

Matteo ha convinto l’esigente commissione esaminatrice, presieduta dal professor Giuseppe Zanetto, dimostrando non solo una precisione millimetrica nella resa del brano lucianeo, ma anche una profonda maturità critica nell’analizzare il tema dell’anno, incentrato sul contrasto tra il mondo dei vivi e l’Oltretomba greco. Un trionfo che nasce da un percorso scolastico d’eccellenza, come sottolinea con commozione ed entusiasmo la sua insegnante di Greco Francesca Di Vita.

“Vedere un proprio studente raggiungere una vetta così alta è l’emozione più grande per un docente. Matteo è un ragazzo straordinario, dotato di una sensibilità testuale fuori dal comune e di una dedizione costante allo studio. Questo primo posto nazionale non è solo il riconoscimento del suo talento puro, ma è il coronamento di un lavoro quotidiano fatto di passione, rigore e amore per le radici della nostra cultura. Averlo in classe e accompagnarlo in questo percorso è un assoluto privilegio professionale».

La cerimonia di premiazione, tenutasi nell’Aula Magna del Liceo Paolo Sarpi, ha sancito ufficialmente il primato del giovane classicista cremonese, che ottiene un riconoscimento che fa onore a lui, alla sua famiglia e all’intera comunità scolastica del Liceo Manin.

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