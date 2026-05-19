Percorsi di eccellenza del Politecnico: aperte le iscrizioni per le nuove matricole

Il talento ha bisogno di opportunità concrete per crescere. È da questa visione che nasce il programma “Percorsi di Eccellenza” del Campus di Cremona del Politecnico di Milano: un percorso formativo avanzato dedicato agli studenti più motivati e ad alto potenziale, pensato per arricchire l’esperienza universitaria con attività extracurriculari, contatto diretto con le imprese e occasioni di crescita personale e professionale.

Promossi dal Polo Territoriale di Cremona in collaborazione con Associazione Cremonese Studi Universitari (ACSU), Fondazione Fabio Moreni, Fondazione LGH e Fondazione Next Generation 3C ETS, i Percorsi di Eccellenza rappresentano un modello formativo che integra la preparazione accademica con attività extracurriculari ad alto valore aggiunto, creando un ponte concreto tra università, imprese e territorio.

Il progetto è rivolto agli studenti che si immatricolano al primo anno dei Corsi di Laurea in Process Engineering, Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica presso il Campus di Cremona: una platea di giovani talenti chiamati a vivere l’università non solo come percorso di studio, ma come esperienza capace di valorizzare merito, ambizione, spirito di iniziativa e apertura internazionale.

Ogni anno vengono selezionati soltanto 10 studenti, chiamati a vivere un’esperienza che va oltre il tradizionale piano di studi. Il programma offre infatti la possibilità di svolgere tirocini in azienda, approfondire tematiche innovative come Intelligenza Artificiale, imprenditorialità e bioenergia, migliorare le competenze linguistiche, partecipare a esperienze di studio all’estero e sviluppare progetti imprenditoriali o sociali con il supporto di docenti universitari.

Un percorso pensato per costruire profili completi, interdisciplinari e pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro contemporaneo.

A confermare il valore del progetto è anche il coinvolgimento diretto delle aziende e delle realtà partner che, anno dopo anno, scelgono di investire concretamente nei giovani talenti. Per i primi cinque studenti in graduatoria è infatti prevista una borsa di studio del valore complessivo di 5.000 euro.

Il contributo delle aziende finanziatrici e delle fondazioni partner è uno degli elementi distintivi dei Percorsi di Eccellenza: il loro investimento non si limita al sostegno economico, ma si traduce in orientamento, occasioni di tirocinio, confronto con professionisti e accesso a contesti produttivi reali. In questo modo il programma diventa anche un laboratorio di collaborazione tra formazione universitaria e sistema economico, capace di generare valore per gli studenti, per le imprese e per il territorio cremonese.

Gli studenti assegnatari della borsa sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l’anno accademico per cui la borsa è assegnata.

Non si tratta soltanto di un sostegno economico, ma di un segnale forte di fiducia verso le nuove generazioni e verso un modello di formazione che mette al centro merito, crescita personale e connessione con il mondo produttivo.

Nel corso delle sue 18 edizioni, il programma ha coinvolto 85 aziende e attivato 157 tirocini, costruendo una rete sempre più ampia di collaborazioni con importanti realtà imprenditoriali del territorio e nazionali.

Tra le aziende e organizzazioni coinvolte figurano, tra le altre, Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini, Wonder, Microdata, Associazione Industriali di Cremona, Enercom, Oleificio Zucchi, AemCom, CsaMed, IdeaE, Reply, MailUp, Modine, Gulliver, Eko 360, Linea Group Holding, A2A e Rubinetterie Bresciane Bonomi, che partecipano sia come sostenitori del progetto sia come sedi di tirocinio, contribuendo a trasformare l’eccellenza accademica in competenze spendibili e relazioni professionali concrete.

Per accedere al programma è necessario immatricolarsi a uno dei Corsi di Laurea del Campus di Cremona, aver conseguito almeno 90/100 all’esame di maturità, ottenere almeno 60/100 nel test di ammissione (TOL) e non avere OFA di inglese. Non sono previsti vincoli di reddito.

Gli studenti interessati devono presentare la domanda attraverso l’apposito modulo online disponibile nella propria area personale dei Servizi Online del Politecnico di Milano, seguendo il percorso: Agevolazioni e convenzioni > Borse di studio, premi di laurea > Percorsi di Eccellenza Polo di Cremona.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Le richieste saranno valutate da una Commissione nominata dal Polo di Cremona. Il 16 ottobre 2026 saranno pubblicati sul sito del Polo gli esiti della valutazione e la data dei colloqui di selezione; i candidati saranno convocati via e-mail.

Per saperne di più è possibile consultare il bando sul sito del Polo Territoriale di Cremona www.polo-cremona.polimi.it o scrivere a segreteria-cremona@polimi.it.

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