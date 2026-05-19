Professioni sanitarie, il 23 maggio open day all’ospedale di Cremona

Sabato 23 maggio 2026 torna l’Open Day delle Professioni Sanitarie, l’iniziativa dedicata a chi desidera conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Assistenza Sanitaria attivi nella sede cremonese dell’Università di Brescia.

L’evento – aperto a tutti gli interessati – si svolgerà dalle 9 alle 15 al Padiglione n.4 dell’Ospedale di Cremona (accesso da Largo Priori 1). Durante la giornata sarà possibile incontrare i tutor dei tre corsi universitari per ricevere informazioni sui percorsi di studio, sugli esami, sulla vita universitaria e sulle modalità di ammissione. Saranno inoltre disponibili approfondimenti su tasse universitarie, borse di studio e servizi dedicati agli studenti.

«Sarà una giornata di orientamento e presentazione dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Assistenza Sanitaria: un’opportunità per conoscere professioni che uniscono competenze tecniche, relazionali e umane» spiega Adele Luccini, direttore del Polo Universitario dell’ASST di Cremona.

«Le future matricole potranno visitare i laboratori allestiti per ciascun corso, osservare e sperimentare alcune attività pratiche, entrare in contatto con i tutor didattici e confrontarsi con studenti e professionisti per chiarire dubbi e curiosità. Sarà inoltre possibile ricevere indicazioni utili per affrontare al meglio il test di ammissione».

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