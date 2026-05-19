Viaggio nel complesso Villa Glori: primo sopralluogo con AEM dall’acquisizione dell’ex caserma

Svolta storica per Cremona e per la sua mobilità. Per la prima volta dal momento dell’acquisizione Aem, società partecipata del Comune è entrata ufficialmente nella gestione del complesso del Villa Glori e della ex caserma La Marmora. Una decisione che segna l’anno zero per quest’area strategica a ridosso del centro.

L’operazione finanziaria che ha portato a questo punto è di quelle importanti: l’intera area è stata infatti acquistata dalla Cassa Depositi e Prestiti, ex proprietaria di tutto il complesso, per una cifra di un milione e 800mila euro.

Un investimento massiccio che permette di riappropriarsi di uno snodo fondamentale, con una certezza immediata e tangibile. Parliamo del parcheggio di Villa Glori: una novantina di posti auto in tutto, che però hanno un valore specifico altissimo per i cittadini e per il commercio. Si tratta di un parcheggio a ridosso del centro storico completamente aperto e attivo 24 ore su 24, un vero e proprio polmone strategico per la sosta a ogni ora del giorno e della notte.

La parte in progress riguarda l’ ex Caserma La Marmora. Qui il percorso è embrionale. Al momento sul tavolo ci sono tante idee, ma non c’è ancora nulla di concreto né di definitivo. Tra l’altro l’immobile è sottoposto a un rigido vincolo storico e architettonico che impone il massimo rispetto delle strutture originarie.

E’ un complesso di origine conventuale cinquecentesca articolato in quattro corti, una struttura di 5000 metri tra via Villa glori e via dei rustici, trasformata poi in caserma. La vocazione naturale dello stabile, con le sue metrature e la conformazione delle ex caserma si prestano infatti perfettamente a ospitare spazi espositivi, ma anche foresterie o luoghi di rappresentanza, ma nulla è stato deciso. L’idea per ora è quella di valorizzare questo comparto della città.

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