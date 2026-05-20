“Alla scoperta di Gherardo da Cremona”: incontro al Politecnico il 28 maggio

Il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano organizza giovedì 28 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 19, presso l’Aula Magna Maffezzoni del Campus di Cremona, il seminario Alla scoperta di Gherardo da Cremona. Saperi in movimento tra Oriente e Occidente all’origine della scienza con la partecipazione di Amedeo Feniello, professore di Storia medievale e Storia del Mezzogiorno medievale all’Università dell’Aquila.

L’iniziativa riporta a Cremona la figura di Gherardo da Cremona, che nel XII secolo lasciò la città per raggiungere Toledo, uno dei principali centri culturali del Mediterraneo medievale. Attratto dalla possibilità di accedere ai grandi testi scientifici conservati in arabo ed ebraico, intraprese un lavoro di traduzione destinato a incidere profondamente sulla storia della conoscenza europea.

A quasi nove secoli di distanza, il seminario propone una riflessione sulle origini della conoscenza moderna e sul valore dello scambio culturale nei processi di innovazione, mostrando come il progresso nasca spesso dalla capacità di mettere in relazione linguaggi, metodi e tradizioni differenti.

Durante l’incontro verranno approfonditi il ruolo del Mediterraneo medievale come spazio di incontro tra Oriente e Occidente, il rapporto tra traduzione e circolazione dei saperi e l’importanza delle traduzioni arabe ed ebraiche nello sviluppo della cultura scientifica europea.

Attraverso la figura di Gherardo da Cremona, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso interdisciplinare tra storia, scienza e cultura contemporanea, dedicato alla diffusione di opere scientifiche, matematiche, astronomiche e filosofiche nel Medioevo e al valore della traduzione come forma di mediazione culturale e costruzione di nuovi linguaggi del sapere.

L’evento è rivolto a studenti, docenti, professionisti e cittadini interessati ai temi della storia, della cultura scientifica e del dialogo tra civiltà, con particolare attenzione al rapporto tra sapere umanistico, tecnologia e formazione tecnico-scientifica.

Dopo i saluti istituzionali del Prorettore del Polo Territoriale di Cremona, Prof. Luciano Baresi, e l’introduzione ai temi dell’incontro, l’intervento di Amedeo Feniello guiderà il pubblico alla scoperta del contributo di Gherardo da Cremona e degli scambi culturali alla nascita della scienza occidentale.

Il seminario avrà una durata di circa un’ora e sarà seguito da una sessione di dialogo con il pubblico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire i temi emersi e riflettere sul rapporto tra conoscenza, cultura e innovazione.

Amedeo Feniello è professore di Storia medievale e Storia del Mezzogiorno medievale all’Università dell’Aquila. I suoi studi si concentrano sulla storia economica, sociale e urbana del Mediterraneo medievale, con particolare attenzione a Napoli, al Mezzogiorno e ai sistemi di scambio tra Oriente e Occidente. Alla ricerca scientifica affianca un’intensa attività di alta divulgazione storica attraverso libri, conferenze, podcast e interventi pubblici.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È gradita l’iscrizione tramite il form disponibile sul sito www.cremona.polimi.it, nella sezione Eventi.

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