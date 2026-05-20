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Aston Villa segna, principe William ‘impazzisce’: gioia in finale di Europa League

(Adnkronos) – Il principe William ‘impazzisce’ per l’Aston Villa a Istanbul. Oggi, mercoledì 20 maggio, l’erede al trono di Buckingham Palace è volato in Turchia per la finale di Europa League tra i suoi Villans, di cui è tifosissimo, e il Friburgo. Già nel primo tempo la gioia di William è scoppiata in tribuna, con le telecamere che lo hanno cercato per immortalare il momento. 

William non si è contenuto nei festeggiamenti. Al momento del primo gol siglato da Tielemans, si è scatenato abbracciando tutti e urlando a pieni polmoni, lasciando così da parte la compostezza che si richiede a un futuro Re britannico. 

La scena si è ripetuta in occasione del secondo e del terzo gol, firmati da Buendia nel recupero del primo tempo e da Rogers nella ripresa. 

 

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