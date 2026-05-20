Carotti su attentato di Modena: “Non solo disagio personale, ma contesto d’odio verso i cristiani”

L’attentato compiuto a Modena da Selim El Koudri impone una riflessione seria, lucida e senza ambiguità.

Dal quadro probatorio emerso nell’ordinanza di convalida del fermo emessa dal GIP del Tribunale di Modena, è emerso che la condotta di Salim El Koudri non fosse dovuta ad un semplice disturbo psichico. Questo elemento è fondamentale, perché troppo spesso davanti a episodi di violenza estrema si tenta di derubricare tutto a disagio individuale, evitando di affrontare il problema dell’Islam Radicale.

Le modalità dell’attentato di Modena richiamano purtroppo il modus operandi già visto in numerosi attacchi terroristici avvenuti in Europa negli ultimi anni: azioni improvvise, violente, condotte contro cittadini comuni e finalizzate a seminare paura nella popolazione. È esattamente questo clima di terrore diffuso che i fanatici islamisti cercano di imporre nelle nostre società.

Dalla Francia al Belgio, dalla Germania al Regno Unito, l’Europa ha già pagato un prezzo altissimo all’estremismo islamico. Pensare che l’Italia possa esserne immune sarebbe un errore gravissimo. Quanto accaduto a Modena deve essere un campanello d’allarme per tutta la Nazione.

È evidente che chi arriva a compiere simili gesti non agisce soltanto per un disagio personale, ma all’interno di un contesto culturale e ideologico che alimenta odio, radicalizzazione e rifiuto dei valori occidentali e in odio alla religione cristiana. Evidenza di quest’ultimo elemento è una mail in cui El Koudri scriveva: “Bastardi Cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce ve lo brucio”.

Non possiamo continuare a minimizzare o a nascondere il problema per paura del politicamente corretto.

Serve una risposta forte dello Stato: controlli rigorosi, contrasto all’estremismo, difesa dell’identità nazionale, lotta all’immigrazione incontrollata e pieno sostegno alle forze dell’ordine.

La sicurezza degli italiani viene prima di tutto.

Il mio pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutta la città di Modena, ferita da un episodio che deve far aprire gli occhi a chi ancora oggi nega la gravità della minaccia rappresentata dall’Islam radicale.

Matteo Carotti

Consigliere Comunale di Cremona – Fratelli d’Italia

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